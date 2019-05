Během kariéry jsem zatím nezažila neprofesionální štáb, říká Babčáková

Vaše postava se řídí heslem, že s věkem se mění priority. Znamená to, že nejprve jí na divadle záleží a pak už ne?

Ona nežije v Česku, takže si myslím, že jí bylo jedno, co se s divadlem děje, protože s tím nebyla v kontaktu. Možná řeší nějaké finanční problémy i tam, kde žije, které se do toho odráží. Představovala bych si, že je to paní, která vždycky chtěla být herečka, ale nikdy se to nestalo. Na základě toho, že má divadlo, které je v takovém ne úplně dobrém zavedeném stavu, tak se tam třeba může objevit skulinka, že by si mohla začít realizovat ten svůj sen. To by mě bavilo, kdyby ten příběh pokračoval takto.

Přemýšlela jste někdy nad tím, jaké to pro ni je být majitelkou divadla?

Takto jsem ji nevnímala. Vzhledem k textům a situacím, že je to paní, která je tomu vzdálená, nežije v Česku, je pro ni podstatné, aby to fungovalo. A aby s tím neměla ze zahraničí starosti. Já ji nevnímám jako nějak angažovanou.

Za oponou je internetový seriál. V čem jsou rozdíly oproti televizním seriálům?

Je to všechno rychlejší, to je jasné. Já jsem měla jen tři natáčecí dny, takže se tím příběhem opravdu jenom mihnu v podstatě jako zvýšení tlaku na ředitele Kalužu, kterého hraje Hynek Čermák. Aby měl ještě další problém k těm všem problémům, co už má.

Natáčení jsem si užila hezky, protože pro mne je v podstatě každé natáčení vždycky setkání s kamarády. My herci kvůli práci nemáme moc času se vidět ještě jindy. Takže při každém natáčení se těším, koho zase potkám, s kým se uvidím.

Občas se prý stává, že štáb je při natáčení internetového seriálu do projektu zapálenější. Měla jste také ten pocit?

Ne. Já jsem vlastně nezažila nikdy neprofesionální práci, že bych si řekla, že na to ti lidé kašlou. Teda, kromě jednoho natáčení v Brně. Ale jinak jsem nějakou laxnost nebo neprofesionalitu nezažila.

Kde jinde vás ještě mohou diváci vidět?

Hrála jsem v seriálu Zkáza Dejvického divadla, kde tedy s kolegy hrajeme sami sebe. Pokračuji v Dejvickém divadle, také v improvizacích, jezdím s takovou one human show, dělám besedy, přednášky, workshopy. Všechny informace najdou diváci na mých stránkách.