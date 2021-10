Covid to není, vyřazovací kolo StarDance zvládnu, říká nemocná Babčáková

„Bohužel jsem minulý týden prochladla a jakmile opadl adrenalin po prvním přenosu, začalo mě bolet v krku a sedlo to na průdušky. Pak dorazila i rýma a zvýšená teplota a parta příznaků byla celá. Je to můj klasický průběh prochlazení,“ říká Simona Babčáková.



„Je o mě nadstandardně postaráno. Cítím podporu mnoha lidí. I konkrétní pomoc. Třeba mi došla tymiánová mast, dala jsem to na Facebook a druhý den ráno už mi ji jedna ochotná žena přivezla. Tohle miluju, když funguje společenství,“ popsala herečka.

„Testy na, vy víte co, mám negativní a už se těším na sobotu. Do té doby se budu šetřit a dovolím svému tělu se se vším vypořádat. Jsem v dobré náladě a děkuji všem za obrovskou podporu, kterou kolem sebe cítím. Je to vysoce hojivé,“ pochvaluje si herečka.

„Vůbec nepochybuji o tom, že to Simča zvládne. Máme od sebe týden pauzu a už teď si myslím, že jí parket, tanec a já tak chybí, že to v sobotu rozjede,“ dodává její tanečník Martin Prágr.



Druhé kolo StarDance, které proběhne 23. října, bude patřit jubileu Jiřího Suchého, který první říjnový den oslavil devadesátiny. Druhá taneční sobota proto bude věnována jeho písním.