V boji s alkoholem mi hodně pomohl i Cruise, říká hvězda Mission Impossible

„Je to velmi soukromé peklo, do kterého spadnete, ani nevíte jak. Snažíte se před lidmi vypadat stále v pohodě a předstírat, že jste ok. Ale v pohodě rozhodně nejste. Vytváříte si tuhle vlastní realitu. Tvrdíte denně sám sobě, že vám není zle... Ačkoli vám zcela jasně není dobře a jste stále velmi smutní a dál pijete, snažíte se změnit to, jak se cítíte. Je to takový zvláštní typ rozpolcení osobnosti,“ říká Simon Pegg v aktuálním rozhovoru pro magazín Culture.



Svému hereckému kolegovi Tomovi Cruisovi (57) prý vděčí za to, že mu pomohl zůstat střízlivý poté, co ho přibral do filmu Mission: Impossible – Ghost Protocol. „Tom mi v téhle náročné životní situaci opravdu velmi pomohl a podpořil mě. A celý tým mě navíc ujistil, že za mnou může rodina na natáčení kdykoli přijít, kdyby bylo potřeba,“ vzpomíná herec.

„Jedním z problémů nás herců je takzvaná separační úzkost. Jste kvůli své kariéře a natáčení vlastně víceméně pořád pryč od rodiny. Zrovna jsem měl tehdy malé dítě a vědomí, že budu od něj dlouho pryč, mě dost trápilo. Kolegové mi ale vyšli vstříc a dopřáli mi, abych trávil cenné chvilky i s rodinou a cítil se díky tomu šťastný a v pohodě,“ vysvětluje Simon Pegg.

„Ten film nemohl přijít v lepším čase, protože jsem se tehdy díky němu po opuštění léčebny dostal zase do formy a začal si všechno naplno užívat. Pracoval jsem s Bradem Birdem a Tomem Cruisem. Bylo to velké dobrodružství. Jeli jsme natáčet i do Prahy, do Dubaje a do Vancouveru. Myslím, že to bylo součástí mého vyléčení,“ dodal Pegg.

