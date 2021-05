Čím je muž vyšší, tím je vztah spokojenější. Čahouni vedou u žen na plné čáře

Většina Čechů hledá lásku přes internet. První dotaz při seznamování by dle vědců neměl být ono obligátní: „Jak se jmenuješ?“, ale „Kolik měříš?“ Důvod? Podle badatelů je totiž ten správný výškový poměr mezi mužem a ženou pro vztah důležitější než finanční stabilita, důvěra či respekt. Muž by měl být minimálně 1,09krát vyšší než jeho životní láska, takže dáma se 168 centimetry by měla mít vedle sebe cca 183 centimetrů vysokého čahouna. Obecně ale platí, že čím je muž vyšší, tím je vztah spokojenější. Čím to je?