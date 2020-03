Jan Kraus bude kvůli koronaviru bez diváků. Poprvé za jedenáct let

„Divadlo bez diváků není rozhodně to pravé. Na druhou stranu je ale útěchou, že lidé nemohou přijít kvůli důležité ochraně zdraví. Show must go on! První přikázání showbyznysu můžeme splnit jen díky tomu, že jde o záznam pro televizi,“ řekl moderátor Jan Kraus.

Na červenou sedačku usednou zpěvák Matěj Ruppert, herečka Anna Kameníková a biolog Karel Raška a Prima díl, v němž se možná objeví alespoň pravidelný host v hledišti pan Odvárka, odvysílá ve středu večer.

Na podzim 2017 museli tvůrci pořadu řešit jinou nepříjemnou záležitost, když jim poprvé za celou historii natáčení nedorazil domluvený host. Režisér a producent Viktor Tauš svou nepřítomnost nevysvětlil. Produkce musela 15 minut před začátkem natáčení sehnat náhradu.

V roce 2011 zase Jan Kraus řešil nedochvilného hosta, výtvarníka Davida Černého. Umělec nepřišel včas hodinu před zahájením natáčení, jak bylo domluveno. Dorazil pozdě i se svými dvojníky, ale Kraus ho z pořadu Uvolněte se, prosím nechal vyhodit. Nahradil ho evangelický farář Miloš Rejchrt.