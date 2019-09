Rozchod s Lancem a rakovina, vzpomíná na nejhorší období Sheryl Crow

„Když mi řekli diagnózu a můj vztah se rozpadl, lidé tábořili venku, aby vyfotili Sheryl Crow na dně. Tenkrát jsem ztratila veškerou víru v lidskost,“ prohlásila zpěvačka pro magazín People. „Ale vylízala jsem se z toho a řekla si, že jsem v období života, kdy se musím zaměřit na něco realističtějšího.“

Podařilo se jí vyléčit z rakoviny prsu a později i nádoru na mozku, který jí objevili v roce 2012. Kvůli chemoterapiím a ozařování nemohla mít dítě. Proto adoptovala dva syny Wyatta (12) a Leviho (9).

„Změnilo se tím všechno. Celý můj život byl najednou vzhůru nohama, a to jen v tom dobrém smyslu. Bylo to požehnání,“ sdělila. „Když jsem se stala matkou, už mě nebavilo jezdit po turné a pracovat tak jako dřív. Chtěla jsem trávit čas s dětmi a plně se jim věnovat. Dát jim všechno, co potřebují, a být jim oporou. Jakmile máte děti, priority ve vašem životě se změní během sekundy.“

Vztah s cyklistou Lancem Armstrongem začal v roce 2003, o dva roky později pár oznámil zasnoubení, které zrušili v roce 2006. Od té doby se zpěvaččino jméno příležitostně objevovalo ve spojení s dalšími muži, například hudebníkem Ericem Claptonem nebo hercem Owenem Wilsonem.