Chodím dvakrát týdně k psychologovi, přiznal zpěvák Shawn Mendes

„K psychologovi chodím dvakrát týdně. To, kde jsem teď ve svém životě, hodně souvisí s pochopením faktu, že se prostě musíte otevřít a vše vypustit ven. Musíte svou lidskost prostě nechat existovat. Snažím se teď být tady sám pro sebe a přijmout to. Je to ale těžké,“ svěřil se zpěvák magazínu Wonderland.

„Někdy mám pocit, že nevím, co vlastně chci říct. A někdy mám podivné období, že když pracuju na hudbě, chci být tak trochu na dně. Protože skládáte a vycházíte z úzkosti, která ovšem spoluutváří taky emoční věci. Je to podivné, ale je to tak,“ míní.

Shawn Mendes se snaží pracovat na své psychické pohodě různými způsoby. Terapií je podle něj například poslech hudby a běh na pásu, ale také večeře s přáteli.

„Je to něco, co odpoutá vaši pozornost, co vám pomůže léčit duši, takže záleží na vás, co je zrovna pro vás terapií. Já jsem se vědomě rozhodl spojit se s lidmi, kteří jsou v mém životě. V poslední době jsem se totiž před všemi uzavíral. Myslel jsem si, že mi to pomůže bojovat s problémy. Ale pak mi došlo, že jediný způsob, jak s tím bojovat, je úplně se otevřít a nechat lidi vstoupit do mého života,“ dodal.