Sharon Stone: Po mrtvici na mě všichni zapomněli, přišla jsem o vše

Sharon Stone utrpěla v roce 2001 rozsáhlou mrtvici mozku s krvácením. Devět dní jí vytékala krev do mozku a tlačila na životně důležitá centra. Z těžkého případu se zotavovala dlouhých sedm let.

„Moje matka měla mrtvici. Moje babička měla mrtvici. Já jsem měla rozsáhlou mrtvici a devět dní krvácení do mozku. Lidé se ke mně chovali tak, že to bylo brutálně bezcitné. Ať už kolegyně v mém oboru, nebo soudkyně, která řešila péči o mého syna. Nemyslím si, že pochopily, jak nebezpečná je mrtvice pro ženy, a jak náročné je zotavit se, mně to trvalo sedm let,“ uvedla herečka.

Po mrtvici připadla péče o syna Roana, jenž má dnes devatenáct, otci Philu Bronsteinovi, s nímž se Sharon rozešla. Soud jí stanovil pouze právo na návštěvy.

„Byla jsem tak vděčná Bernardu Arnaultovi, že mě zachránil tím, když mi dal smlouvu s Diorem. Ale musela jsem si vzít hypotéku na dům. Přišla jsem o vše, co jsem měla. Přišla jsem o své místo v oboru. Byla jsem nejpřitažlivější filmová hvězda, víte? Bylo to tak, že princezna Diana a já jsme byly slavné, ona zemřela a já měla mrtvici. A na obě se zapomnělo,“ postěžovala si.

Sharon po rozvodu s Bronsteinem sama adoptovala chlapce Lairda a Quinna, jimž je dnes čtrnáct a třináct let.