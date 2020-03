Nebuďte sobci a zůstaňte doma, vyzývají De Niro, DeVito i nemocná Doherty

„Zůstávám doma a dělám to pro nás pro všechny. Pro mé spolubojovníky s rakovinou, kteří se opravdu snaží přežít každý další den. Pro svou mámu. Pro svou rodinu. pro mého manžela. Pro mého tchána a tchyni. Pro své přátele a pro jejich děti. Pro každého z vás,“ napsala Shannen Doherty v příspěvku na Instagramu.



„Pro sebe, s rakovinou ve čtvrtém stádiu. Moje bitva je dost náročná i tak. Pro jednu ze svých nejbližších přítelkyň, se kterou se známe už 28 let a která se rozhodla ukončit svůj boj s rakovinou a je teď v nemocnici úplně sama. Pro každého lékaře a všechny zdravotníky. Pro všechny prodavače v potravinách, kteří dělají co mohou, aby pomohli. Pro všechny v první linii. Dělám to pro nás. Prosím, přidejte se ke mně. Zůstaňte doma,“ zakončila svou výzvu herečka.



Shannen Doherty se začátkem února svěřila, že opět bojuje s rakovinou. Tentokrát je už ve čtvrtém stadiu. Herečce rakovinu poprvé diagnostikovali v roce 2015. Následně prodělala mastektomii, při které jí odstranili jedno prso. V roce 2017 oznámila, že rakovina je na ústupu. Stihla mezitím natočit pokračování legendárního seriálu Beverly Hills 90210.



Zůstaňte doma, prosí De Niro

K výzvě doherty se připojili i další kolegové z umělecké branže. V New Yorku vyzývají spoluobčany, aby se vzájemně chránili a nechodili ven, i herci Robert De Niro a Danny DeVito.

„Ahoj, tady je Robert De Niro. Všichni teď musíme chvíli zůstat doma. Musíme zastavit šíření koronaviru. A můžeme to udělat pouze všichni společně. Ne jen proto, abychom ochránili sebe samotné. Ale také všechny staré lidi, které máte rádi,“ řekl herec v domácím videu.

„Nazdar všichni, tady je Danny DeVito. Newyorčané. Prosím vás z hloubi svého srdce, zůstaňte doma. A tím myslím opravdu všechny. Máme tu virus a pandemii, chytí to mladí lidé, ti to pak přenesou na staré a... bude po mně. Zůstaňte doma a nešiřte koronavirus. Mrkněte se třeba na televizi,“ žádá herec.