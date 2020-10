Zbývá mi 10 let života, chystám se psát dopisy na rozloučenou, říká Doherty

„Ještě jsem se k psaní dopisů na rozloučenou nedostala. Je to něco, co musím nutně udělat. Je tu spousta věcí, které potřebuji říci své mámě Rose. A také chci, aby můj manžel věděl, co pro mě znamená,“ řekla Shannen Doherty v rozhovoru pro magazín Elle.



Herečka přiznala, že uvažuje o natočení několika videí pro své blízké, která by mohli sledovat, až tu nebude. „Kdykoliv se k tomu chystám, mám z toho takový pocit, že je to naprostý konec, a nakonec to vždy vzdám. Říkám si, že mám ještě pravděpodobně dalších deset až patnáct let života. Momentálně se cítím fyzicky i psychicky dobře. Tak je pro mě těžké, i když jen ve videu, takto vše zabalit a navždy se loučit,“ vysvětluje Doherty s tím, že si nyní v životě váží všech maličkostí, kteří mnozí ostatní berou jako samozřejmosti.

„Užívám si spoustu detailů, které většina lidí už vůbec nevnímá. Různé takové maličkosti jsou pro mě úplně kouzelné,“ popisuje herečka, která i ve čtvrtém stádiu rakoviny stále pracuje na mnoha projektech, které ji, jak sama říká, drží při životě.

„Když je někdo ve čtvrtém stádiu jako já, většina lidí ho odepíše. Já tu ale stále jsem. Nejsem ještě připravena odejít a vzdát to. Mám v sobě spoustu života,“ dodává Shannen Doherty.



Herečce rakovinu poprvé diagnostikovali v roce 2015. Následně prodělala mastektomii, při které jí odstranili jedno prso. V roce 2017 oznámila, že rakovina je na ústupu. O návratu nemoci se Doherty dozvěděla minulý rok, ještě před smrtí kolegy ze seriálu Beverly Hills 90210 Luka Perryho, který zemřel loni v únoru. Až do letošního února vše držela v tajnosti.