Seriál Sex ve městě se dočkal dvou filmových zpracování a od premiéry druhého snímku uplynulo 11 let. V ulicích New Yorku už natáčejí nové pokračování seriálu. V sérii, která bude uváděna pod názvem And Just Like That (Prostě jen tak), se objeví většina z hlavních postav. Podívejte se, jak vypadají.

Autor: Profimedia.cz