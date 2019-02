Můj manžel je taková paní Colombová, říká tenistka Sestini Hlaváčková

Jak se sportovkyně jako vy cítí v dlouhých šatech s podpatky?

Není mi to moc vlastní. Všechna ta pozornost... Dokonce jsem si domluvila slečnu, která mě na ples namalovala a učesala. Bylo pro mě dost nezvyklé trávit tolik času přípravami na jeden večer. Na druhou stranu, být na Česko-Slovenském plese je pro mě čest. Kromě toho maturitního totiž nemám s plesy žádné jiné zkušenosti.

Šaty na ples jste si nakonec půjčila. Měla jste nějakou vlastní představu o tom, jak budou vypadat, nebo jste si nechala poradit od návrháře?

Musím říct, že když jsem přišla do salonu, tak jsem viděla dvoje hotové šaty a vůbec jsem se do nich nehrnula. Říkala jsem si, že to vůbec není můj styl. Ale pak jsem se do nich oblékla a zjistila jsem, že mi padnou a je to o něčem úplně jiném. Takže už vím, že bych si určitě vždy nechala poradit.

Na plesech často řádí módní policie, neměla jste z toho strach?

Zatím nejsem v hledáčku papparazzi fotografů z bulvárních magazínů, takže se nebojím, že by se o mě někdo v tomto směru zajímal. Pokud začnou, tak doufám, že to vždycky trefím, třeba rovnou za nějaké čtyři hvězdičky z pěti? Alespoň tak. A že neudělám nějaké módní faux pas. Ale já se většinou držím při zemi, takže věřím, že to zvládnu.

Kdo vás na ples doprovázel? Byl to manžel?

Ano. Po dlouhé době se ukázal v médiích i manžel. My mu tady v Česku říkáme taková paní Colombová, protože je často pryč a nikam se spolu moc nevydáváme. Sama do společnosti moc nechodím, takže jsem ráda, že zrovna na takovou akci mě doprovodí manžel a ne kamarádka.

Jak jste na tom s tancem? Na Instagramu jste sdílela video, jak poctivě trénujete s Markem Dědíkem ze StarDance.

Trénuji pro svoji vlastní radost, protože to byl vždycky můj sen naučit se pořádně tančit. Marka znám ze StarDance a zároveň od kamarádů, takže jsem se s ním domluvila, že se průběžně bude snažit mě trochu zaučit. Měli jsme hodinu i s manželem a naučili jsme se alespoň nějaký základ, abychom věděli, jak vplout na parket a jak se úplně neztrapnit.

Co jste trénovali, nějaký waltz nebo valčík?

Převážně waltz, valčík se mi moc nelíbí.

Zavzpomínala jste na jediný ples, na kterém jste předtím byla a to byl váš maturitní. Vzpomenete si na to, jak to probíhalo a jaké jste třeba měla šaty?

Bylo to v Plzni, kde máme zvykem, že se na maturitním plesu tančí choreografie celé třídy a trénuje se půl roku předem. Takže jsme šest měsíců každou středu chodili trénovat jako celá třída a naučili jsme se vážně dlouhou choreografii. Tančili jsme na hudbu z filmu Piráti z Karibiku. Dobře si to pamatuji, bylo to nádherné období. Nebylo to však tehdy o šatech, bylo to o kostýmu, byly jsme s holkama za pirátky.