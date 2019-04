Radúz Mácha: Pochopil jsem, jak důležité je umět říkat ne

Neobvyklé křestní jméno jste zdědil po otci. Znáte legendu, jak vznikla ta čárka nad „ú“?

Teda to jste mě dostala. Většinou dostávám ohledně mého jména otázku, jestli znám jiného Radúze, kolik nás asi tak v republice je, jestli jsem nebyl ve škole spíš terčem posměchu a kde mám svou Mahulenu. Přiznám se, že legendu neznám, ale tipuji, že asi to bude mít něco společného s původem Zeyerova dramatu. Údajně se inspiroval slovenskou pohádkou, kde vystupuje rovněž postava Radúze, no a na Slovensku kroužky vlastně nemají.

Pamatuji si, že jako dítě jsem měl vždycky trošku problém, protože mé a tátovo jméno tehdy nebylo v českém kalendáři, tak nám babička prý nějak záhadně vylosovala, že budeme slavit svátek 14. dubna na Vincence.

Vy sám jste si někdy Radúze v Zeyerově pohádkovém dramatu zahrál?

Když se uváděl před několika lety u nás v Národním divadle, studoval jsem tenkrát ještě na JAMU v Brně. Na Vojtu Dyka s Pavlou Beretovou v Pitínského režii jsem se přijel podívat a obdivoval, jak se takto mladí šikovní lidi dostanou hned po škole do Národního, aniž bych tušil, že se mi to za pár let také přihodí.

No a když jsem nastoupil do angažmá v Praze, tak se rok poté uváděl Radúz a Mahulena v režii dua Skútr v brněnském Mahenově divadle. Nějak se mi to úspěšně vyhýbá. Vidět filmové zpracování s Třískou a Vášáryovou byla v naší rodině téměř povinnost. Ale vlastně mě nikdy ani nenapadlo o této roli snít. Taky vidět v obsazení napsáno: Radúze hraje Radúz by mohlo působit dost prvoplánově, ne? (smích)

Jako jeden z mála herců jste vystudoval konzervatoř i JAMU, jak na studentská léta vzpomínáte?

Že se dostanu na konzervatoř mi u nás doma v Rožnově nikdo moc nevěřil. Hrál jsem hokej, tenis a vůbec dost sportoval. Do dramaťáku mě naši přihlásili po vzoru starší ségry, prý abych se nebál mluvit na veřejnosti. No, ale způsobili tím, že jsem si pak už nedokázal život bez divadla představit, bral jsem to jako mou jedinou možnou cestu.

Když mi vyšla konzervatoř, chvíli to vypadalo, že mě naši ani do Ostravy v těch patnácti samotného nepustí. Mamka to brala velmi emotivně, taťka zase spíš nevěřil, že se tím jednou dokážu uživit. Na truc jsem chtěl všem dokázat, že to zvládnu. Mým snem a cílem byla vždy Praha a DAMU, která nakonec těsně po třech kolech nevyšla a mně se tehdy téměř zhroutil svět. Do divadla v Ostravě nebo na oblast jsem nechtěl a navíc jsem si připadal v těch devatenácti ještě hrozně mladý a nezkušený.

Přihláška na JAMU byla vlastně dost z nouze. Ale paradoxně jsem pak díky profesorce z JAMU Zoje Mikotové, která režírovala ve Stavovském divadle Sněhovou královnu, hostoval v roli Kaie a havrana. Potom přišly z Národního nabídky na další hostování a následně i angažmá.

Jak k tomu došlo, že jedna z vašich prvních divadelních rolí byla postava ženy v představení v Huse na provázku?

Dodnes je mi to záhadou. To se asi musíte zeptat pana režiséra Vladimíra Morávka. Jako despotická šedesátiletá matka, reálně mi tenkrát bylo dvaadvacet, v norkovém kožichu s liškou, tedy ne Pavlem, na hlavě jsem neustále okřikoval svého „syna“ Honzu Kolaříka, který je reálně starší o dvacet let.

Pamatuji si, že Morávek po mě chtěl, aby ze mě šel strach, ale zároveň abych byl vtipný jako mladá Dáša Veškrnová a frázoval jako Hana Hegerová. (smích) Měl hrozně vtipná přirovnání v připomínkách. Úplně jsem to vypustil z hlavy, a když na to teď vzpomínám, asi se začnu pídit po záznamu, abych se na ten výsledek podíval. Takto to zní asi úplně absurdně, co?

Vaši diplomovou práci prý hodně ovlivnil kolega Pavel Liška.

Psal jsem o autenticitě hercova mluveného projevu a vybral si dva naprosto odlišné herce, Pavla Lišku z Husy na provázku a Františka Derflera z divadla U Stolu, jehož hlasový projev je velmi kultivovaný s precizní výslovností. Chtěl jsem zkoumat, zda právě Liškova autenticita projevu a jeho řekněme „velmi uvolněná“ výslovnost je to, co na diváky působí ve výsledku přirozeně a přitahuje je.

Má oponentka, hlasová pedagožka a herečka Jana Hlaváčková z Mahenky, mi ihned ze startu řekla, že stejně nemůžu přijít na nic jiného, než že kdyby Liška nemluvil jako …., tak je to ještě lepší herec. (smích) Na škole jsem miloval představení Idiot v Huse na provázku, kde hrál právě Liška hlavní roli. Byl naprosto jiný, než jsem ho znal z vtipných skečů. Uhranul mě svou lidskostí, civilností. Bylo to dojemné.

Ve čtvrtém ročníku jste byl na roztrhání, angažmá vám nabídla hned čtyři divadla.

To je pravda. Na začátku čtvrťáku jsem netušil, co se mnou po škole bude a pak se téměř během jednoho týdne seběhly hned čtyři nabídky. V Brně jsem už kývl Morávkovi do Husy na provázku, ale na jedno mé absolventské představení se přijel podívat z Vinohradského divadla Martin Stropnický. Chvíli si se mnou pak povídal a druhý den volal, že mi nabízí angažmá. To byla naprostá čára přes rozpočet. Takže jsem musel jít říct do Husy, kde už se mnou počítali, že mě to táhne do Prahy. Dostal jsem ještě dva dny na rozmyšlenou, ale během nich mi volal tehdejší šéf činohry Národního Michal Dočekal s nabídkou, která se neodmítá. Takže ano, ten týden jsem byl fakt na roztrhání.

V angažmá ND jste již osm let. Letos jste dostal krásnou příležitost hrát hlavní roli v dramatizaci Zweigova románu Netrpělivost srdce, kterou uvádí Stavovské divadlo. Vaše ztvárnění poručíka Antona Hofmillera kritika moc chválila. Jak se vám teď žije s Národním divadlem?

Začátky nebyly jednoduché. První rok jsem měl zajímavé role, poté začaly chodit spíš menší a střední. Abych byl upřímný, ptal jsem se párkrát sám sebe, jestli do Národního vůbec patřím a dostanu někdy možnost si to obhájit. Kdyby tehdy nepřišel seriál, který mě časově velmi vytížil, možná bych z divadla opravdu odešel jít se někam „vyhrát“.

S novým vedením se pro mě naprosto vše změnilo. Začal jsem dostávat velmi zajímavé herecké příležitosti jako třeba Andreje ve Třech sestrách nebo Tiberge v Manon Lescaut. Ale letos cítím, že mám za sebou asi svou nejúspěšnější sezonu, takže si život s Národním divadlem užívám víc než kdy jindy. Herecká příležitost v Netrpělivosti srdce, kterou režíroval náš šéf Dan Špinar, mi opravdu nesmírně pomohla.

Díky ní se cítím teď na jevišti jistější, konečně jsem dostal možnost se trochu takzvaně „ukázat“. V představení neslezu téměř dvě hodiny z jeviště, hraje se bez přestávky, ale užívám si každou sekundu a zjišťuji, jak je důležité mít na jevišti nadhled.

Ještě před rokem jsem Zweiga vůbec neznal, v létě jsem s ohromnou chutí přečetl jeho román a zamiloval si ho. Ta jeho propracovanost vnitřní psychologie postav je opravdu mistrná. Díky němu jsem vlastně mohl tuto sezonu malinko dospět jako herec i člověk. Stejně jako poručík Anton Hofmiller jsem zjistil, že existuje falešný soucit.

A hlavně jsem pochopil, jak důležité je umět říkat v životě ne. Taky jsem nikdy nezažil na svůj výkon tolik pozitivních reakcí od svých kamarádů, známých i naprosto běžných diváků, kteří jen tak napíšou. Dělá mi to nesmírnou radost a těším se na každou další reprízu.

Ihned poté jste začal v historické budově Národního divadla zkoušet postavu ženicha ve Svatební košili a následovala premiéra Erbenovy Kytice. Představení se zřejmě stane hitem divadelní sezony, nemyslíte?

Už se tak stalo, máme do konce sezony prakticky vyprodáno, neustále mě bombardují kamarádi a prosí alespoň o nějaký přístavek. Myslím, že se sešlo více pozitivních faktorů dohromady. Je to poutavý titul, v obsazení máme, mimo nás mladých, paní Preissovou, Medveckou, Bouškovou, Janžurovou a pana Němce.

Navíc scéna a kostýmy jsou pastvou pro oči. Režie kluků Skútrů neměla ambice jakékoliv aktualizace či zásadních dramaturgických škrtů a celá ta naše parta to hraje moc ráda. Jedná se spíš o celkový kolektivní výkon. Dokonce jsme zatím při každé repríze měli ovace ve stoje, což určitě není zcela běžné. Jsou nadšení kamarádi, babičky i rodiče. Asi se opravdu zrodil divadelní hit.

Kytice (2019) Netrpělivost srdce (2018) Cesty domů (2013)

V představení Vítejte v Thébách hrajete kontroverzní postavu prince Tydea. Jak se ta role líbí vašim rodičům? Jak se v jeho kůži cítíte vy?Přiznám se, že jsem se loni poprvé bál pozvat na premiéru své rodiče. Nevěděl jsem, jak budou reagovat, až uvidí svého syna, kterého tehdy milostivě pustili dělat divadlo, jak běhá polonahý po jevišti v kozačkách s 18centimetrovými podpatky. (smích) Ale kupodivu to brali velmi sportovně. Navíc mi řekli, že mě viděli v naprosto jiné herecké poloze než jindy a vlastně jsem se jim prý moc líbil.

No, a pro mě samotného bylo toto zkoušení obrovskou výzvou, jak na jevišti odhodit veškerý stud. První reprízy byly hodně fyzicky náročné, bolelo mě celé tělo, jak jsem zatínal všechny svaly a hrál navíc trochu v křeči. Teď se snažím si to víc užívat, kontrolovat se, tolik do toho nešlapat a zjišťuji, že to má mnohdy daleko větší účinek.

Nabídky k hostování z jiných divadel zatím spíš odmítáte. Je to z časových důvodů?

Kromě Národního divadla, kde jsem v osmi inscenacích, hraji třetím rokem v zájezdovém představení Bosé nohy v parku spolu s Aničkou Linhartovou, Veronikou Freimanovou a Rudou Hrušínským. Takže měsíčně jsem zhruba 18 večerů v divadle. Trávit čas s mojí manželkou, když tedy zrovna taky nehraje, a naší tříletou Matyldou je pro mě teď zásadní. Do června mám v diáři pár derniér a příští sezonu nebudu mít tak nabitou jako letošní. Takže pokud přijde něco, co pro mě bude zajímavou výzvou, vůbec se nebudu bránit.

Radúz Mácha

Vaší manželkou je Marta Drastíková Máchová, která je sólistkou Baletu Národního divadla. Jaké to je, mít stejného zaměstnavatele?

V divadle se prakticky nepotkáme. Maximálně, když si předáváme dceru před představením, kdy jeden z nás běží z jiné budovy po zkoušce. Balet je neskutečná dřina. Myslím, že si to málokdo dokáže představit. Jsou to takoví o dost hůř placení profesionální, špičkoví sportovci. Šestkrát týdně trénink, zkoušky před každým představením, obrovská konkurence, neustálá bolest.

Marta si dokonce loni při premiéře Marné opatrnosti, kde tancovala hlavní postavu, zlomila v první půlce při pádu ruku, zvedla se, usmála a vše zdárně dotancovala bez jediné chybičky. Po představení jsme jeli do Motola a dostala na pět týdnů sádru. Dodnes mi to hlava nebere, co ten adrenalin dokáže. Pak následovala na podzim vyhřezlá plotýnka, minulý týden vymknutý kotník. Poslední rok měla těch zranění opravdu moc. Klepu na čelo a modlím se, aby to bylo konečně všechno za námi.

Kdy jste si spolu naposledy zatančili?

No tyjo... asi v létě na svatbě kamarádky u cimbálu. Vždycky ji musím dost přemlouvat, prý toho má za ten rok hodně a já dělám, že nechápu. Taky mívá potřebu mě vést. Tak si to doma vynahrazuji alespoň s dcerou. Ta je jediná ženská, se kterou hravě zvládnu všechny baletní zvedačky.

Účinkoval jste i v několika televizních seriálech, jak vnímáte tuhle tvář vaší profese? Seriál Cesty domů byl jednu dobu velkým fenoménem. Co vám postava policajta Jaryna přinesla do života?

Když jsem byl ještě na konzervatoři, tak jsem si přál, abych v jednom z těch nekonečných seriálů hrál. Po pár letech se mi to splnilo a dostal jsem jednu z hlavních rolí v Cestách domů, které jsem točil dva roky. Opravdu zcela upřímně jsem do toho nešel pro peníze ani slávu, ale chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je hrát před kamerou. Téměř co druhý den jsem točil spoustu obrazů, vstával ve čtyři dvacet, jel na plac, z placu na zkoušku, zpátky na plac a večer hrát. Po nocích jsem se pak zase učil texty na další den.

Bylo to intenzivní, bylo toho moc, chtěl jsem si pak dát pauzu. Poznal jsem, jak je ta sláva pomíjivá. Při nástupu do seriálu se o mě začalo všemožně psát téměř ze dne na den, no a jak rychle to začalo, tak rychle to pak ze dne na den skončilo. Účinkování v seriálu beru jako součást naší profese, u mnohých z herců je to jediná možnost přivýdělku k mnohdy směšnému divadelnímu platu. Oceňuji, když si někdo umí vybrat a jde jen do projektů, za kterými si stoprocentně stojí.

Radúz Mácha

Kterou rolí jste své rodiče nejvíce potěšil?

Možná paradoxně právě tou seriálovou. Jelikož to mají z Valašska za mnou do Prahy daleko, pořád se prý těší, kdy už konečně budu zase každý týden v televizi, ať se na mě můžou koukat z obýváku. Ale myslím, že se jim taky moc líbily letošní dvě premiéry, tedy Netrpělivost srdce a Kytice. Mamka byla z Netrpělivosti opravdu dojatá a o mé mrtvole ze Svatební košile jsme taky dlouze po premiéře u vína debatovali.

Už máte na svém kontě nějakou vtipnou „palmu“ nebo prošvihnuté představení?

Eva Salzmannová mi jednou na zkoušce projektu 1914 s režisérem Bobem Wilsonem řekla, že jsem „žluťák“, protože si prý všechno pamatuju a plním všechny připomínky. Někdy je mi ta snaha vše splnit na sto, ne-li dvě stě procent vlastně překážkou. Takže se mi opravdu zatím nestalo, že bych někdy zapomněl text tak, že bych nedokázal pokračovat dál. Ale i žluťákovi už se přihodilo, že si takto jednou obědval, dával v neděli malou plzeň a do toho zazvonil telefon, že je půl druhé a ve dvě hrajeme.

Co vás v nejbližší budoucnosti čeká, na co se těšíte?

Těším se na volno! Do konce sezony už nezkouším nic nového. Další premiéru začínám dělat až od září. Chci se věnovat více své dceři, manželce a dal jsem si předsevzetí zdokonalit se v angličtině. Ale hlavně se nemůžu dočkat července, kdy máme v plánu spoustu výletů za hranice i po naší krajině. Budeme konečně všichni tři alespoň jedem měsíc intenzivně spolu. Od srpna už mě pak čekají zase Shakespearovské slavnosti, zájezdy a začátek nové sezony.