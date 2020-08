S Pavlou Tomicovou bych rád udělal duet, říká hvězda Slunečné Tomeš

„Když jsme byli v nahrávacím studiu, hodně mě překvapil třeba Václav Knop, jak je skvělý. Oni byli popravdě všichni výborní. Hodně mě bavila i Pavla Tomicová, s tou bych se nebránil udělat duet. Byl by to určitě veselý song. No, možná, kdybychom spolu měli i něco milostnějšího, tak by to mohlo být zábavné,“ prohlásil Roman Tomeš.

Nápad složit nový letní song vzešel od Josefa Duckého, který se o herce stará v rámci kontaktu s médii. Nahrávání trvalo zhruba měsíc, Roman Tomeš ani po odevzdání a schválení nové písničky ještě nebyl stoprocentně spokojený.

„Nakonec se na světlo dostala až třetí verze. Tu jsem udělal za půl dne a musím říct, že to většinou tak bývá. Když má něco být, tak to vznikne samo a rychle. Mám z toho radost. Myslím, že se nám to jako týmu ze Slunečné moc povedlo a bude to mít na fanoušky hezký dopad,“ řekl muzikálový herec.

V písničce se nakonec objeví na patnáct herců ze Slunečné. Nechybí Marek Lambora, Eva Burešová, Tereza Brodská, Lucie Benešová, Jan Šťastný, Filip Blažek, Dana Batulková, Lucie Polišenská nebo Natálie Grossová.

„Moc mě to bavilo, i když jsem se toho docela bála. Z veřejného zpívání mám trochu strach, jinak doma si zpívám pořád, i falešně. Roman mi hodně pomohl, protože si mě vzal pod křídla a já si to u něj doma nejdřív zkusila, abych věděla, do čeho jdu. Naostro ve studiu už to byla zábava,“ přiznala Barbora Jánová alias seriálová Sylva Popelková.

Pavla Tomicová a Filip Blažek při nahrávání písničky Slunečné léto

Do neprobádaných pěveckých vod vstoupila i představitelka Rózy Vodičkové Lucie Benešová, která se ve studiu pořádně odvázala. „Za zpěvačku se nepovažuji, a tak to pro mě byla docela výzva. Řekla jsem si, proč ne? Jsem pro každou legraci a nazpívat společnou písničku seriálu je třeba jedna z nich,“ řekla Benešová s tím, že i když herecky toho má dost za sebou, tak u tohoto výkonu měla motýlky v břiše. „Bála jsem se, abych intonovala a nezkazila jim to. Záhy jsem ale pochopila, že je to víc na pohodu než na výkon. Dostala jsem pokyn, abych to rozjela. Tak se i stalo a pak mi řekli, že jsem to rozjela nejvíc ze všech. Ale já poslouchala jen instrukce.“

To seriálová Týna Popelková o muzikálnosti Romana Tomeše věděla a na letní hit se moc těšila. „Když jsem byla malá, měla jsem ráda skladbu Beggin od Madcona. To je mé léto se sestrou v Itálii a doufám, že Slunečné léto se stane hitem pro ty letošní prázdniny,“ prohlásila Eva Burešová, která by si ráda střihla duet s Bruno Marsem nebo Harrym Stylesem. „Kdybyste na něj někdo měl číslo, tak jim o mně řekněte, díky!“