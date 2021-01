Božena Němcová mě naučila psát pravačkou, říká herečka Anna Kameníková

V roli Boženy „alternujete“ s Annou Geislerovou, právě s ní jste také hrála také ve filmu Nevinnost, za který jste si vysloužila nominaci na Českého lva. Dají se tyto herecké zkušenosti nějak porovnat?

Asi to nejde. Já se ani lidsky moc nedokážu porovnat s tou o deset let mladší „Ančou“. Ale je zvláštní, že toto je už náš třetí společný projekt s Aňou Geislerovou, ale ani jednou jsme spolu nenatáčely a vždy jsme se míjely.

Uvedla jste, že se ve většině věcí cítíte od Němcové zcela odlišně. Proč si myslíte, že si vás tedy tvůrci vybrali?

Boženu chápu jako velmi společenskou osobnost, která byla ráda středem pozornosti, a ani jedno z toho já rozhodně nejsem. Navíc si vybírala společnost, cítila se dobře mezi elitou, a to mi taky není úplně blízké. Ale proč mě vybrali? Zaslechla jsem, že jsem jim přišla záhadná, což je jeden z rysů, jak tvůrci vnímají Boženu. Navíc jsme asi s Aňou podobný typ.

Vy sama jste autorkou kuchařky Řešíš/Hřešíš. Vaše vaření je spíše zdravé, ale jak se díváte na tehdejší kuchyni, respektive na autorku první kuchařky Magdalenu Dobromilu Rettigovou?

Moje kuchařka je půl napůl. Půlka byla zdravá, půlka byla spíš těžká kuchyně. Po natáčení jsem u babičky našla kuchařku od paní Rettigové a už jsem podle ní i vařila. Je to roztomile napsané. Tehdy se nepsala přesná gramáž. Jsou tam věty typu „i tu přidej špetku tohoto a až ti to bude po chuti, tak…“. Myslím, že z většiny jejích receptů čerpáme dodneška.

Psala jste někdy něco jiného? Například básně právě jako mladá Barbora?

Než jsem šla na konzervatoř, v době nejtemnějšího náctiletého období, jsem měla velké ambice psát scénáře a psala jsem ráda slohy do školy. Taky jsem si psala básničky. Píšu si i teď, ale nazvala bych to něco jako deník. Co se týče literatury, už nemám ambice.

Dáváte to, co napíšete, někomu číst?

To je vyloženě pro mě. Opravdu jde spíš o deníkovou formu. Když jsem smutná, tak se vypisuju.

Anna Kameníková jako Božena Němcová v sérii Božena (2021)

V čem jste hledala klíč ke ztvárnění mladé Barbory? Jaká podle vás byla? Měla něco z té šílené Viktorky, jak ji dnes část veřejnosti vnímá?

Podle mě si Viktorčin příběh velmi romantizovala. Obecně měla tendenci romantizovat si svět, hlavně ze začátku, než na ni udeřila realita. Skutečnost, že se Viktorka zbláznila z lásky, pro ni byla velká věc, a proto té epizodní postavě dala v Babičce tak velký prostor. Asi se v ní chtěla vidět. Byla ale také divoká a snažila se být celý život sama sebou, což se zpočátku dařilo líp než později, kdy často byla v křížku se zákonem.

Role Němcové jste se ujaly dvě herečky. Co jste si řekly s Annou Geislerovou, abyste tu postavu zahrály věrohodně?

Bavily jsme se spolu, jak Boženu vnímáme. Aňa si natáčela, jak chodím, aby pak mohla napodobit moji chůzi. Podle všeho Božena chodila hodně rychle a chtěly jsme mít s Aňou i stejný sklon páteře. Já se naučila psát pravou rukou. Aňa hrála větší oblouk stáří, tak měla dvě paruky a přidávali jí vrásky. Mně akorát nabarvili obočí, abych aspoň nějaké měla. Obecně na kameře vypadám mladší, tak se mnou moc práci neměli. Jen třeba při těhotenství mi přidávali kruhy pod očima.

Chtěla byste někdy žít ve stejné době jako ona? Jaká podle vás měla tato doba negativa a pozitiva?

Určitě bych nechtěla žít v této době. To nebylo výhodné pro nikoho až na pár výjimek nahoře. Pro běžného člověka a pro ženu obzvlášť určitě ne. Jediný klad, který vidím, je ta obrazová estetika. Proto z ní čerpáme dodnes do všech pohádek.

Anna Geislerová jako Božena Němcová v sérii Božena (2021)

Co spatřujete jako největší negativa té doby?

Už jen to, že ženy nemohly dělat nic – od vzdělávání se po práci a vlastní rozhodování. I smrt byla mnohem běžnější. Z dnešního pohledu se jeví velmi kruté, že někomu umře žena a on si během chvilky musí najít novou manželku, protože jinak by mu ztroskotalo hospodářství.

Jak u vás probíhala příprava na roli?

Pořád jsem něco četla. Díky antikvariátům jsem si udělala docela slušnou sbírku. V běžných knihkupectvích jsou všude nějaké dva svazky pohádek a Babička, ale o samotné Boženě najdete něco jen výjimečně.

Jaký má podle vás dnešní mladší generace k Němcové vztah?

Asi všichni velcí spisovatelé mají tu smůlu, že v době školní docházky pro studenty patří do kategorie povinná četba. Tedy všichni o nich víme to, co musíme znát, ale více se o ně nezajímáme. Ale když ta doba pomine, tak si k některým z nich nacházíme znovu cestu. Myslím si, že Němcová je podobně jako Austenová pro mnohé, zejména mladé dívky, inspirativní. Popravdě koho by bavilo ve čtrnácti letech poslouchat vyprávění babičky, zastavit se na louce a rozjímat. To člověk vnímá, až když je rozumnější.

Anna Kameníková v sérii Božena (2021)

Změnilo natáčení nějak váš pohled na ni?

Rozhodně. Už ji nemůžu nemít ráda. Byla to neuvěřitelně silná, ctižádostivá a talentovaná žena. Řadím ji k první generaci feministek. Nejvíc si cením, že dokázala žít bez ohledu na konvence, pravidla společnosti. Já bych to v její době nezvládla.

Jak se stavíte k aktualizaci děl Boženy Němcové? Myslíte si, že by třeba Babička měla být přepisována do současného jazyka?

Vůbec. To není jazyk, kterému by se nedalo rozumět.

V jednom rozhovoru jste uvedla, že jste se marně pokoušela naučit hrát na klavír. Jak se pak natáčely scény, kdy jako Barbora na klavír hrajete?

Trapně a musím přiznat, že jsme měli na place šikovnou dívku, která hrála za mě.

Jaké povahové rysy mladé Barbory jsou vám blízké?

S Bárou mám určitě společnou touhu po lásce. Celý život po ní prahla dychtivě a zoufale. A i pro mě je to důležité a vždy tomu tak bylo.

Anna Kameníková v sérii Božena (2021)

Co vnímáte jako nejzásadnější témata série?

Je jasné, že minisérie by měla diváky seznámit se životem Boženy, ale určitě vnímám jako silné téma i feminismus, který je stále aktuální. Je dobré si připomenout, že to téma je tu mnohem déle, než si mnoho lidí myslí.

Kdo je pro vás „největší Češkou“?

To je tak obšírná otázka, že nedokážu jednoduše odpovědět. Navíc moc nemusím to nacionální hodnocení lidí. Ale Boženu vnímám jako ženu, která pro ostatní vykonala mnoho.

Když zhodnotíte svou hereckou kariéru, kam byste zařadila roli Barbory?

Stoprocentně nejvýš. Mně nikdy nebyl svěřen takto obšírný a těžký úkol. Natáčení, to byl ohromný zážitek a moc si ani neumím představit větší roli. Jsem za Boženu velmi vděčná.