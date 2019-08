Beverly Hills 90210 je po 19 letech zpět. Podívejte se na novou znělku

Brenda, Kelly, Brandon a spol. jsou zpět. Známá znělka seriálu Beverly Hills 90210 lákala v 90. letech mnoho českých rodin k televizním obrazovkám. Jediný, kdo chybí v její zmodernizované verzi, je představitel Dylana alias Luke Perry (✝52), který letos v březnu podlehl mrtvici.



Seriál Beverly Hills 90210 se vrací na obrazovky v nové šestidílné sérii. Podle Tori Spellingové (47) a Jennie Garthové (46), které napsaly společně scénář, však nepůjde o pokračování seriálu, ani o reality show. Herci by zde měli hrát sami sebe, stejně jako například Matt LeBlanc (52) z Přátel v seriálu Epizody. Nový seriál tak dá podle všeho nahlédnout do zákulisí Hollywoodu a natáčení.

„Jennie a já jsme už třicet let nejlepšími přítelkyněmi. Vychovávaly jsme ve stejné době děti, které si teď spolu hrají. Vždy jsme chtěly společně něco vytvořit. Uvažovaly jsme o reboot seriálu, a nakonec jsme se rozhodly pro takzvaný mockument. Tedy takové ztvárnění seriálu, které zobrazuje smyšlené události a prezentuje je jako skutečné,“ řekla Tori Spellingová v rozhovoru pro web Entertainment Tonight.

„Na první pohled je to možná trochu matoucí koncept, to chápu. Když jsme to s Tori vysvětlovaly ostatním, nejdříve vůbec netušili, co si pod tím mají představit. Mysleli si, že to bude nějaká reality show,“ pokračuje Jennie Garthová.

„Jsme vděčni, že jsme se po tolika letech opět sešli. V novém seriálu jsme také uctili památku Luka Perryho. Byl to můj nejlepší přítel. Znali jsme se ještě z dob před natáčením původního Beverly Hills 90210. Vzdát mu čest byla výzva. Doufám, že se nám to podařilo. Udělali jsme pro to vše,“ dodává představitel Steva Sanderse, Ian Ziering (55).

V pokračování se nakonec objeví i Shannen Doherty alias Brenda, která v seriálu skončila už po čtyřech letech v roce 1994 a ještě před pár měsíci nebylo jasné, zda na nabídku nakonec kývne.

Většina původních herců ze seriálu zažívala v době největší slávy seriálu vrchol své kariéry i popularity. Po skončení posledního dílu se výrazněji neprosadil nikdo z nich. Pozornost médií a veřejnosti na sebe strhávali spíše skandály ze soukromí.



VIDEO: Původní znělka seriálu Beverly Hills 90210:

VIDEO: Úvod kultovního seriálu Beverly Hills 90210 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo byl vaší oblíbenou postavou ze seriálu Beverly Hills 90210? (Je možno hlasovat pro více možností). celkem hlasů: 10156