Z hrudi ruského tanečníka Sergeje Polunina zmizelo tetování s Putinem

„Proč skrýváme pravdu? Cha cha,“ napsal Sergej Polunin k fotografii na Instagramu. Na snímku v triku s hlubokým výstřihem do véčka je vidět, že jeho slavné tetování znázorňující hlavu prezidenta Vladimira Putina zmizelo.

Fanoušci na sociálních sítí debatují o tom, zda si tanečník nechal tetování odstranit laserem, či zda jde o výsledek práce ve Photoshopu, nebo vizážisty, který Polunina takto připravil na focení v ateliéru.

Rodák z ukrajinského Chersonu předvedl portrét prezidenta na hrudi poprvé na konci roku 2018, současně se získáním ruského pasu. „Mám ho pro ochranu své energie. Vladimir je anděl. Modlím se za něj,“ vysvětlil tehdy význam netradičního tetování, které mělo podle mnoha názorů podpořit Putina během voleb.

Poté, co se Poluninovi a jeho snoubence, krasobruslařce Jeleně Ilinychové (26) letos v lednu narodil syn Mir, odstranil tanečník ze svých profilů na sociálních sítích stovky fotografií z minulosti a naznačil, že pro něj začala nová životní etapa.

Sergej Polunin se v pubertě přestěhoval spolu s rodiči do Londýna. Proslavil se zde již ve svých devatenácti letech tím, že se stal nejmladším sólistou Královského baletu. V roce 2012 oznámil, že s tancem končí a chce se věnovat herectví. Nakonec zamířil do Ruska, kde získal občanství a tančí dál.



Ukrajinec Polunin fascinuje svět svým životním příběhem, který režisér Steven Cantor v roce 2016 zachytil v emotivním dokumentárním snímku s názvem The Dancer. Fanoušci milují jeho mimořádné taneční nadání, které prokazuje například v hudebním videoklipu Take Me To Church na hudbu písničkáře Hoziera. Klip natočený Davidem LaChapellem se stal na YouTubu hitem.