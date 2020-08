Tlusté holky nejsou ok, začni se sebou něco dělat, vyzval raper Barracuda

„Všechen ten fat acceptance movement je debilní. Tlusté holky nejsou ok. A zároveň se žádná ženská nerodí na tento svět škaredá,“ napsal Sergei Barracuda na Instagram Story.

„Je to disciplína a cvičení, co dělá fyzicky hezkou i holku, která není nejžádanější v obličeji. Postava a kvalita kůže je velký indikátor zdraví. Velký zadek a úzký pas je nejlepší na rození dětí,“ pokračuje raper v příspěvku, který okamžitě získal mnoho souhlasných, ale i negativních komentářů.

„Začni se sebou něco dělat a muži si tě budou vážit. Doopravdy vážit, nebudeš pro ně jen nouzový stav. Obézní holky jsou odporné. Myslím obézní, ne ty s pár kily navíc. Přestaň být nas*aná na mě, buď nas*aná na sebe a začni se sebou něco dělat,“ dodal Barracuda.

V minulém roce se proti zbytečné glamorizaci obezity ozvala také Jillian Michaelsová (45) jedna z nejznámějších amerických trenérek v oblasti fitness. Sama kdysi zhubla třicet kilogramů a stala se vzorem i inspirací mnoha mužů a žen, kteří bojují s nadváhou. Podle Michaelsové je třeba o obezitě mluvit jako o nemoci, kterou je.

„Přístup ‚body positivity‘ podpořil jistě sebevědomí mnoha žen a mužů. Lidé různých tvarů oslavují své tělo a motivují ostatní, aby to své milovali taky bez ohledu na to, jak vypadá. To, co někdy hezky krmí duši, však může vážně ohrozit tělo a naše fyzické zdraví. Myslím si upřímně, že to zašlo příliš daleko a nikdo to teď nechce říct nahlas,“ řekla Michaelsová v rozhovoru pro magazín Women’s Health.

Jednou z nejznámějších modelek nadměrných velikostí je Američanka Tess Holliday. Neváhá se ukazovat v plavkách a i když přiznává, že je „velká“, zdravotní problémy spojené s obezitou se jí prý netýkají. Narážky na její hmotnost pak považuje za urážku a nebojí se svým odpůrcům sprostě vynadat.

Podle lékařů bychom se měli mít před kyprými tvary na pozoru. Snaha obézních modelek o legitimizaci jejich proporcí může vést k tomu, že i běžná populace získá pocit, že tloušťka je vlastně běžná norma. Podle vědecké studie britských lékařů tak mohou plus size modelky přispívat k epidemii obezity.



