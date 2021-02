Těhotná Pagáčová se před porodem dala na vaření pro nemocnice

Přestože jsou restaurace i divadla zavřené, šéfkuchař Zdeněk Marcín ani herečka Patricie Pagáčová nesedí a nečekají se založenýma rukama, až se zase zaplní lidmi.

„V době koronavirové pandemie, kdy jsou všechny restaurace bohužel zavřené a mnozí si musí vařit doma, jsme se rozhodli vytvořit pořad o vaření a zajímavých receptech. Současně jsme přemýšleli, pro koho bychom mohli vařit, a jasnou volbou pro nás byli zdravotníci, kteří dennodenně bojují se současnou situací,“ vysvětluje myšlenku pořadu šéfkuchař Zdeněk Marcín.

Toho znají televizní diváci například z pořadu Superšéf: 24 hodin do pekla a zpět, kde pomáhal Zdeňku Pohlreichovi napravovat neúspěšné restaurace. Marcín patří mezi nejuznávanější šéfkuchaře v zemi, v minulosti vařil pro nejlepší restaurace nejen v Česku, ale i v Německu a ve Francii. Je také vyhlášeným lektorem kurzů vaření.

Pomocnicí v jeho pojízdné kuchyni mu je Patricie Pagáčová, která se proslavila ještě za svobodna jako Solaříková rolí Terezy Jordánové v seriálu Ulice.

„Myšlenka jezdit po republice a vařit pro zdravotníky se mi hned líbila. Byla jsem zvyklá cestovat s divadlem a bavit diváky, to teď nejde. Tak budu alespoň jezdit se Zdeňkem a vařit. Navíc jsem dotočila seriál Sestřičky a do porodu mám ještě čas, tak jsem ráda, že je můžu takhle smysluplně využít. A kdyby to na mě přišlo, budu blízko nemocnice,“ říká těhotná herečka.



„Zdravotníků jsem si vždycky vážila, nikdy jsem zdravotní péči nepodceňovala. Ale teď je vysloveně obdivuji, takže je mi ctí, když mám možnost připravit pro ně oběd nebo svačinu,“ říká Pagáčová.

„Myslím, že i můj muž je rád, že se od Zdeňka něco naučím. Jsem totiž spíš pečící typ. Vaření jde u nás doma líp Tiborovi. Třeba se to díky Šéfkuchaři na kolech změní, protože Zdeněk je skvělý učitel. Nejen že má výborné recepty, v každém dílu také poradí i nějakou vychytávku do kuchyně,“ dodává herečka s tím, že v Tiborově režii není jen domácí vaření, ale i samotný pořad Šéfkuchař na kolech.

Patricie Pagáčová a její manžel Tibor Pagáč oznámili začátkem února na Instagramu fotografiemi z dovolené, že se těší na svého prvního potomka.



VIDEO: Pilotní díl pořadu Šéfkuchař na kolech: