Lituji, že jsem v devadesátkách více nevystupoval, říká Sebastian Roth

Letos je to čtvrt století, co jste představil světu vaše dva slavné hity...

Zdá se mi to jako jiný život. Měl jsem spousty životů a jsem docela spokojený s tím, jak se teď mám. Minulý rok jsem plánoval vydat novou verzi singlu Shut Up, ale pak jsem si řekl, že musím počkat na výročí. Už by to bylo venku, ale kvůli koronaviru jsem to odložil. Uvidíme, jak se situace vyvine, protože když jsou zavřené kluby, lidé nemohou tančit. Počkejme tedy chvíli, mixáž mám připravenou a letos se dočkáte.

Nevadí vám, že si vás spojují jen s těmito dvěma písněmi?

Nemyslím si, že je to moje kletba. Mít hit číslo jedna, zlatou a dvojitou zlatou desku za Shut Up a Golden Boy je přirozeně dobrá věc, ale vrací se vám to v podobě označení jako „One Hit Wonder“. Já na to odpovídám, že nikdo vám při výhře v loterii neřekne, že jste výherce, ale hned přitom zdůrazní, že jen jednou. Jsem šťastný, že se mi to povedlo, protože spousta přátel, se kterými jsem dělal hudbu, to štěstí neměla. Pokud máte hit, který si i po pětadvaceti letech najdou noví mladí lidé, pak jste zřejmě udělali něco správně.

Lidé, kteří mě znají, vědí, že mám dost písní. Je milé, jak je lidé postupně objevují díky Shut Up. Od něho se dostanou k singlu Golden Boy a takhle dále k That‘s All (I‘m Not Satisfied), Fuck You (I‘m In Love), k punkpopovému albu, k novým věcem, které vyjdou. Pořád mě baví vystupovat se Shut Up, jen nerad tu píseň zkouším. Jsem z ní lehce znaven, když ale vidím ovace publika, tak se hned povznesu a baví mě to. A opravdu se těším na ty nové verze.

Jaké jsou vaše nejsilnější dojmy z hudební scény devadesátých let?

Boybandy! Na scéně jich bylo tolik. Typická pro devadesátá léta byla i dua ve stylu černý raper a bílá zpěvačka. Co jsem dělal já, tak to byla taková parodie toho všeho. Možná ne vědomě, byl to výdobytek doby a já měl takový nápad.

Zajímavé také je, že v devadesátých letech to byly hlavně komerční hudební projekty, a tak spousta umělců teď nemůže používat své původní názvy. U mě to bylo něco jiného, já měl demotape (demo kazetu s nahrávkami - pozn. red.) a na ní už bylo napsáno Sin with Sebastian. Na produkční a nahrávací společnosti jen bylo, aby si řekly, kterou písničku chtějí a že berou tohoto kluka. Takže tady nebyl prostor, aby mě vyměnili za lépe vypadajícího týpka. (smích) Protože jsem textař, zpěvák a koproducent, tak to bylo ve smyslu buď já, nebo nic. A oni opravdu chtěli můj song. Proto vlastním své jméno a je jen jeden Sin with Sebastian.

Mohl jste tenkrát dělat, co se vám zlíbí a koupit si, cokoliv jste chtěl?

Rozhodně jsem nemohl dělat všechno, co jsem chtěl. Nemohl jsem si koupit úplně všechno. Byl jsem ještě student, končil jsem vysokou. Koupil jsem si sampler, drahý jako malé auto a na něm udělal píseň Shut Up i vokály. Takže to byla důležitá věcička.

Plánoval jste vydat nový singl. Je vám líto, že jste to musel odložit?

Jsem teď spíš smutný z toho, kolik lidí trpí. Jestli budu muset s vydáváním počkat do podzimu, tak je to pořád fajn. Směřoval bych to k létu, ale uvidí se, jak se to všechno vyvine. Je to pop music a pořád to bude zábavné, i když to bude trochu později.

Změnila se nějak za těch pětadvacet let vaše osobnost?

Myslím, že jsem se změnil. Koneckonců každý se mění. Za pětadvacet let by jste se nějaké věci měli naučit. Učím jógu, dělám hudbu všeho žánru. Teď jsem, řekněme klidnější. Pořád to ve mně ale žije. Zrovna píšu nové písně, takže Sin with Sebastian ve mně má své místo. Na pódiu jsem pořád za mladší verzi sebe sama a je to nesmírně zábavné. Ale takový nejsem pořád.

Sebastian Roth Německý hudebník vystupující jako Sin with Sebastian se proslavil v roce 1995 písní Shut Up, která bodovala v žebříčcích nejen evropských hitparád. Následovalo album Golden Boy se stejnojmenným hitem. S pornoherečkou českého původu Dolly Buster v roce 2011 vydal hit Wake Up.

Před deseti lety jste s Dolly Buster vydal single Wake Up. Jak se vám s Dolly spolupracovalo?

Dolly a já jsme pořád přátelé, pravidelně si píšeme. Moje maminka se pořád ptá na Dolly a ta její zase na mě. Náš singl Wake Up byl zábavný projekt, Dolly potřebovala něco na své autogramiády. Původně to měla být jen píseň pro ni, ale ona chtěla, abych toho byl součástí. Byla to fakt zábava, zejména když si najdete naši fotosérii, kde jsme v latexu. Dolly je jako domina a já její otrok. Jsou to docela umělecké fotografie, líbí se mi.

Bez čeho si neumíte představit svůj život?

Nemůžu žít bez slunce. To je důvod, proč každou zimu cestuji. Dlouhých zim mám dost, takže většinou cestuji někam do Asie nebo na Kostariku. Mám rád i Mexiko a USA. Samozřejmě právě teď to není možné. Mám rád i psy. Můj starý pejsek, o kterého jsem přišel před dvěma lety, se dožil sedmnácti let. Ten nový se jmenuje Anton. Miluju i svou rodinu, maminku a život.

Co říkáte na aktuální politickou situaci v Německu?

Momentálně se všechno točí kolem koronaviru, takže nemám moc informací ohledně politických partají. Myslím, že coby umělci mi nenáleží komentovat politiku. Bavím se o ní, jen když mluvím o kvalitách, rovnoprávnosti nebo tématech, do kterých přímo spadám.

Jak byste popsal svůj vztah s českými fanoušky a k České republice?

Miluji Českou republiku, několikrát jsem u vás byl a vystupoval, naposledy před dvěma lety. Bavila mě autogramiáda, poznat své fanoušky bylo milé. Nerozlišuji fanoušky na německé, české, americké. Jsou to lidé a dobří lidé jsou všude.

Zpěvák Sebastian Roth alias Sin with Sebastian (1995)

Litujete něčeho v životě?

Nemyslím si, že bych měl nějaké velké výčitky svědomí. A v mé kariéře? Pokud bych mohl, tak bych v devadesátkách více vystupoval. To jsem moc nedělal a mělo to svůj důvod. Byl jsem vážně nemocný. Můžete to vidět na videu k písni Shut Up. Byl jsem hrozně hubený, vážil jsem tam padesát šest kilo. Léčil jsem se tři měsíce s mononukleózou. Když singl vyšel, byl jsem oslabený. Splnil jsem všechny promo akce a termíny, ale další živá vystoupení už ne. A toho docela lituji. Lidé by mě tak poznali lépe.

Cítíte se jako šťastný muž?

Jsem šťastný muž. Můžu si dělat, co chci, mohu trávit dny v posteli, kdybych chtěl. Ale pořád dělám hudbu, učím jógu, dělám zvukové terapie. Strávil jsem několik měsíců cestováním, dělám, co mě baví a momentálně dělám opět na projektu Sin with Sebastian, než bude příliš pozdě. Protože by asi nebylo moc pěkné zpívat v osmdesáti letech Shut Up and Sleep With Me. Toto teď budu asi pár let dělat, a pak se ze mě stane moudrý muž a budu mít někde jógové nebo spirituální centrum.