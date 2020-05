Na vzhled raději vůbec nesázím, říká muzikant Sebastian Navrátil

Jak a kde trávíte aktuální období povinné karantény?

Respektuji nařízení a rád bych přispěl alespoň trochu k tomu, aby to bylo celé už za námi. Proto trávím nejvíce času doma. Postavil jsem si studio, kde připravuji dema na novou desku. Když jdu ven, tak jedině za sportem.

Máte za sebou operaci hlasivek. Je všechno v pořádku, nebo na sebe stále musíte být opatrný?

Už je to víc než rok od operace a bylo to jako na houpačce. Nejdříve bylo vše zcela bez komplikací, odjel jsem sedmdesát koncertů jako nic. Chodil jsem sice častěji na kontroly, ale to spíše kvůli své iniciativě, než že by mi to bylo doporučováno. Nastalo i období, kdy jsem onemocněl chřipkou a odehrál pár koncertů hodně nemocný, kvůli tomu se pak stav zase na chviličku zhoršil, naštěstí se s tím dalo fungovat. Momentálně cítím, že je všechno, jak má. Drobné nedostatky jsou nejspíš po každé operaci, s tím se člověk musí naučit žít. Na hlase to ale znát není.

Jak se vaše aktuální album Rub a líc liší od debutové desky Hvězdy? Co je jeho hlavním poselstvím?

Řekl bych, že je plnohodnotnější z hlediska obsahu písniček. Měli jsme čas nad tím přemýšlet a hlavně jsem si já v období před a po operaci trošku srovnal priority. Myslím, že se to na některých skladbách podepsalo. Co se týče singlů, dali jsme si větší práci i s klipy a nahrávali jsme jako kapela. Dřív to byla spíš moje a producentova práce. Co se týká skládání, zůstalo to ale tak, jako to bylo předtím.

Váš největší hit Toulavá má na YouTube přes 30 milionů zhlédnutí. Jaký z toho máte pocit?

Přiznám se, že koukám spíše na přítomnost a na aktuální věci, které vydávám. Samozřejmě je to fajn úspěch a doufám, že ho někdy zopakuji s další písní.

Přijímáte to jako výzvu tato čísla ještě překonat?

Bohatě by stačilo udělat zase jednou hodně hranou písničku, co si budou lidi rádi zpívat, a zažit opět takový ten příjemný pocit, co je s tím spojen.

Přemýšlíte i nad nějakými anglickými songy?

To se přiznám, že mě vůbec neláká. A to i přes fakt, že v angličtině zpívám výrazně lépe.

Toužíte po tom expandovat s kapelou Sebastian do zahraničí? Nebo vám český rybníček zatím stačí?

Myslím, že z hlediska mainstreamové hudby je v zahraničí už dost těžké zabodovat. Takže se nikam nechystám.

Koho z tuzemských umělců máte nejraději a je vám někdo z nich inspirací?

Z našich umělců mě baví hodně například Richard Krajčo nebo Michal Malátný a David Stypka. Ze zahraničních chci už dlouho na koncert skupiny OneRepublic. Jejich zpěvák Ryan na sobě udělal obrovský kus práce a dá se říct, že je mým vzorem.

Na co ze svého vzhledu nejvíce sázíte? Co podle váš přitahuje největší pozornost?

Po pravdě na vzhled raději vůbec nevsázím. Naopak si myslím, že jakmile zpěvák začíná zpívat jako mladší a je pohledný, okamžitě dostane zvláště v Česku nálepku toho, že se chce líbit každé náctileté slečně a dělá muziku jen pro ně. Z takové škatulky se pak hodně blbě dostává.

Jak se proměňuje vaše fanouškovská základna? Komunikujete hodně s fanoušky a analyzujete, co se líbí?

Je hezké pozorovat, jak se vše mění. Holkám, kterým bylo čtrnáct, je dnes devatenáct a pořád na mé koncerty chodí, některé možná už trochu i z nostalgie. Řekl bych, že se to hodně mění podle toho, jaký máte zrovna vydaný singl. Přibyla nám mezi fanynkami spousty starších lidí, převážně žen. Potěšili mě ale i moji kamarádi, kteří si konečně našli v našem repertoáru něco, co je baví. Druhá deska měla splnit cíl dostat to k lidem z naší generace. Dá se říct, že se to povedlo.

Už máte nějaký výletní a dovolenkový plán na léto?

Já tyto věci moc neplánuji. Stačí mi, že se večer rozhodnu a druhý den jedu. Toto léto na velké dovolené vzhledem k situaci zatím moc nevypadá, a to jak z finanční stránky, tak z hlediska pandemie.

Co vám momentálně v životě dělá největší radost?

Mám radost poměrně z maličkostí. Šťastným mě dělá hodně i sport, nebo když dokončím novou písničku a baví mě.

Máte nějaké osobní cíle a mety, kterých se vám zatím nepodařilo dosáhnout?

Mám jich spoustu a všechny jsou spojeny s prací. Jedním z mých dalších cílů je udělat vlastní koncert v Karlíně a zažít ten pocit, když přijdeš na stage a vidíš tam tu masu lidí, kteří tě mají fakt rádi.