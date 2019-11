Musím s umíráním trochu brzdit, žertuje hvězda Pána prstenů a Hry o trůny

„Má nejheroičtější smrt byla v Pánovi Prstenů. Bylo to triumfální, velmi hrdinské a zároveň plné patosu,“ řekl Sean Bean v pořadu The Jonathan Ross Show.

Herce prý překvapilo, že v konkurenci kolegů, kteří na filmovém plátně nejčastěji zemřeli, se v žebříčku momentálně nachází až na šestém místě. „Myslel jsem, že budu na některé z předních příček,“ říká naoko zklamaně.

Bean doufá, že fanoušci by si aspoň na některé jeho filmové konce dokázali vzpomenout. „Snad si toho diváci vůbec všimli, že pro mou postavu už nebylo v příběhu místo, a vybavili by si, jak dopadla,“ vtipkuje herec.

Přiznává také, že se nyní rozhodl vybírat si spíš role, ve kterých se jeho postava dožije konce filmu, či seriálu. „Musím s tím umíráním trochu brzdit. Jinak by diváci vždy s jistotou věděli, jak vše dopadne. Bylo by to trochu moc předvídatelné, což by byla jistě velká nuda,“ vysvětluje Sean Bean.

Trojnásobný otec, který se před dvěma lety počtvrté oženil, zmínil v nedávném rozhovoru pro britský deník The Times, že ani v šedesáti letech by se nebránil dalšímu dítěti. „Proč ne, bylo by to hezké,“ říká.

VIDEO: Sean Bean jako Ned Stark ve Hře o trůny a jeho seriálová smrt:

VIDEO: Sean Bean jako Boromir ve filmu Pán Prstenů a jeho filmová smrt: