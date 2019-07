Je smutné, že umísťujeme děti do kojeneckých ústavů, říká Schneiderová

Herečka Jitka Schneiderová si život bez dobrých skutků neumí představit. V rámci festivalu v Karlových Varech zahájila akci Přípitek na dobrou věc, aby podpořila děti v pěstounské péči.

Schneiderová uvedla také video, ve kterém promluvili o svém dětství známé osobnosti a přátelé herečky. „Byl to moc krásný nápad a výsledek je ještě krásnější. Já jsem se navíc stala na čas produkční a obvolávala své kamarády, aby do toho šli. Ať už byli z oboru, či mimo něj. Ujal se toho nakonec fantastický Vít Procházka a Vojta Vančura,“ pochvaluje si herečka.

Otázku pěstounské péče řeší Jitka Schneiderová už dlouho, k systému v České republice se však nechce příliš vyjadřovat. „Nemůžu říct, že je něco špatně, to mi nepřísluší. Každopádně jsou tady fakta. Je smutné, že třicet let po revoluci jsme jedna z mála zemí, co neustále umisťuje děti i do kojeneckých ústavů. Doufám, že to s několika dalšími organizacemi změníme,“ věří herečka.

Sama se společně s odborníky aktivně pokouší změnit zákony tak, aby děti nemusely být v kojeneckých ústavech a mohly dříve do náhradních pěstounských rodin.

„Do náruče jedné mámy. I když třeba jen načas. Díky platným zákonům to není snadné, ale bojujeme. Doufám, že legislativa získá brzy novou podobu podporující tyto děti,“ rozpovídala se o svých přání Jitka Schneiderová, která sama dává své dceři mnoho lásky už od jejího narození. „Se Sofinkou si často říkáme, jaké máme štěstí, že se navzájem máme,“ dodává Schneiderová.

Hlavní slovo si vzal prezident festivalu Jiří Bartoška. Slavnostní přípitek podpořily i další české herečky Hana Vágnerová, Lenka Krobotová, Aňa Geislerová, Iva Pazderková, Jana Plodková či Jitka Čvančarová.