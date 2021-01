Pro vzhled nedělám nic, říká nestárnoucí moderátorka Kalendária Saskia Burešová

Úsměvná náhoda. V televizi běží seriál o Boženě Němcové a já narazil na informační střípek, že prý jste v mládí málem získala hlavní roli Barunky ve filmovém zpracování Babičky. Je to pravda?

Je to tak. Ale pozor, nejednalo se o onu slavnou filmovou verzi, v níž Barunku hrála Libuška Šafránková, ta se točila až o mnoho let později. V mém případě jsem zvítězila v konkurzu k adaptaci, jejíž natáčení se chystalo v polovině šedesátých let, ale nakonec z natáčení sešlo.

„Kalendárium se proměňuje. Dnes vymýšlíme různé hravé záběry, a tak už jsem cestovala na létajícím talíři, proměnila se v opici nebo v čarodějnici na koštěti, dokonce jsem visela na šibenici.“ Saskia Burešová