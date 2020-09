Saša Rašilov je čtyřnásobným otcem. Prozradil, jestli se dočkal syna

„Emílie Rašilovová, narodila se nám včera ve čtvrt na osm večer. Děkuji Bohu, všem v Podolské superporodnici a mojí Lidunce. Všechnu lásku všech známých i neznámých vesmírů. Zatímco mořská panna Marie se už doma nemůže dočkat,“ napsal novopečený tatínek ve středu v noci na Instagramu k fotce z porodnice.

Saša Rašilov a Lída Němečková se vzali v létě 2018. V té době už spolu měli roční dceru Marii. Z předchozího manželství s Vandou Hybnerovou (51) má herec další dvě dcery Josefínu (26) a Antonii (22).

O druhém těhotenství herec s druhou manželkou promluvili v dubnu. Pochvalovali si, že i díky tenkrát nařízeným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se nemuseli bát bulvárních novinářů a sami oznámili šťastnou novinkou.

Pohlaví miminka rodiče znali, ale nechali si ho pro sebe. Saša Rašilov nicméně prohlásil, že ani nepřemýšlí, že by si po holkách více přál kluka. „Modlím se za to, aby to bylo zdravé dítě. Na víc si nedělám nárok. Je to bláznovství a zbytečná pýcha přát si víc,“ řekl na jaře.