Boom slovanské krásy je pryč, říká hledač talentů v modelingu Saša Jány

Pokud jde o modeling, nenajdete u nás mnoho povolanějších expertů, než je právě Saša Jány. Za ta léta, co se pohybuje ve světě modelingu, se podle něj změnila kritéria ve výběru modelek.

„Teď se více hledá osobitost vzhledu. Dnes už nikdo nehledá v modelingu prvoplánovou dokonalou krásu, i když je to taková protiřeč. V modelingu jsou dvě kategorie. V té první chcete originální typy, pihy, odstávající uši. Balkánský look je teď takový silný, kdy ty ženy se projdou po mole a vy si je zapamatujete,“ popsal Jány v Show Jana Krause.

Na druhou stranu chce podle něj v kosmetickém průmyslu každý typicky krásné modelky, jako je například Hana Jiřičková, Linda Vojtová či Denisa Dvořáková. „Ten náš východoevropský typ ženy nevymizí díky beauty průmyslu. A ten je naštěstí v modelingovém průmyslu nejsilnější, generuje nejvíce peněz,“ vysvětluje.

Dodává také, že jejich agentury hledají poslední čtyři roky i kluky. Ti to mají podle Jányho o trochu jednodušší. Prý je to tak správně vyvážené proto, že muži v modelingu vydělávají čtyřikrát méně než ženy.

Hana Jiřičková Linda Vojtová Denisa Dvořáková

„My tu spravedlnost v příjmech jako modelingový průmysl balancujeme. Chlapci mají jednoduchou přípravu, hledáme typově muže, kterým říkáme ‚skejťák, street boy‘. Opře někde kolo, přijde v teplácích – a to je on,“ říká Saša Jány s nadsázkou.

„Dívky mají také skoro takový look ulice. Trendem je být jiný, je to také hodně propojené se sociálními sítěmi a musí umět dobře komunikovat a prezentovat se,“ vysvětluje s tím, že to vyžaduje také hodně trpělivosti a odhodlanosti. „I když je to v těch šestnácti letech těžké, nesmí se vzdávat, musí zabojovat a jít dále,“ domnívá se.



Stále je přesvědčený, že Česká republika má jedny z nejkrásnějších dívek na světě: „To tak zkrátka je. Myslím si však, že boom slovanské krásy je pryč. Dlouho mi trvalo, než jsem to vydefinoval a pochopil. Dneska je pro mě jednoznačně nejúspěšnější zemí na metr čtvereční pro objevování modelek Nizozemsko. Jediný, kdo nám ještě může konkurovat, jsou holandské ženy. Kromě toho, že jsou krásné, je tam ještě nějaká taková dravější osobnost,“ dodává.