Přijde mi to vtipné, říká Šárka Vaňková po letech o vztahu s Danem Hůlkou

„Čtyři roky jsem nestála na jevišti, tak se na vystoupení hodně těším, i když nervozita je znát. Jsem ráda, že jsme po letech potkala starší i nové kolegy. S koncertním turné Mladí a neklidní nás čekají letní amfiteátry, pojedeme ve výborné partě, máme krásný playlist a ještě navíc s námi pojede kapela. O to víc to bude pro nás i pro diváky zajímavé,“ přiblížila Šárka Vaňková.

Koncertní turné pořádá Divadlo Na Maninách a přizvalo k němu ještě zpěváky Martina Schreinera, Lukáše Randáka, Mariannu Polayakovou, Alžbětu Bartošovou, Andreu Holou a Janu Rybníčkovou.

Šárka Vaňková hraje také jednu z ženských rolí v muzikálu Robinson Crusoe, jehož premiéra je plánovaná na 13. května v Divadle na Maninách a poté se bude hrát na letních scénách. Na jevišti se Šárka potká se svým dávným přítelem Danielem Hůlkou.

„Po těch letech jsem opět Dana viděla hrozně ráda. Co bylo, to bylo. Když se dneska na náš vztah po těch letech podívám, přijde mi to vtipné. Byli jsme takový malý a velký. Nicméně uplynulo už hodně času a jsem ráda, že se má Dan dobře a můžeme, bez jakýchkoliv emocí, vedle sebe stát na jevišti,“ říká.

Šárka Vaňková a Daniel Hůlka (2010)

V době byla Šárka Vaňková mimo showbyznys, žila na Slovensku, chvilku také v Maďarsku. Pracovala v parfumerii a později působila jako obchodní zástupce pro vlasovou kosmetiku.

„Ale vlasová studia kvůli covidu zavřela, tak jsem na volné noze. Hodně mě to bavilo, chtěla bych v tom pokračovat dál a muzikál a divadlo si nechat jako koníčka, pro radost. Nechci muziku dělat kvůli složenkám,“ dodala.