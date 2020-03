Dominika je upřímný člověk. Někdy až moc, říká o Gottové Šárka Rezková

Šárko máte za sebou nejen velké úspěchy, ale také pády a nečekané zvraty osudu. Kdo je Šárka Rezková v roce 2020?

Myslím si, že Šárka Rezková v roce 2020 je možná zralá žena. Možná hloubavější, možná už chytla nějaké to moudro. Ale uvnitř jsem pořád ta samá holka. Obyčejná, jaká jsem vždycky byla.

Musím přiznat, že jsem nevěděl, zda přijde na rozhovor blondýna, nebo bruneta. V poslední době jste s vlasy celkem experimentovala.

To je tak, že my ženy vždycky chceme něco, co mít nemůžeme. Tak jsem to zkoušela, protože jsem vždycky chtěla být blondýna. Jenže vždycky když jsem byla blondýna, tak jsem vypadala jako vdolek (smích). Nešlo mi to a tmavá barva je moje. Mám štěstí, že mi nepřidává roky, nebo nemám takový tvrdý obličej jako některé ženy. Samozřejmě i tak experimentuji, nechala jsem si to trochu prosvětlit. Stejně se vždycky vrátím k tomu, co je mi příjemné a nejpřirozenější.

Ale jste to vy. Vaše poznávací znamení. Šárka Rezková je zkrátka bruneta. Jaký byl váš první kontakt se šoubyznysem?

To je spousta let. Už před třiceti lety jsem do toho naskočila. Začínala jsem s kapelou Nevijou jako mladá holka. Tam jsem vlastně k tomu všemu přičichla. Učila jsem se, průpravu už jsem měla, zpívala jsem i předtím, než o mně bylo tak trochu slyšet. Já bych to specifikovala, že to bylo tak před třiceti lety.

Vzpomenete si na pocit, když jste poprvé slyšela v rádiu svou písničku? Pro hudebníky je to taková pomyslná meta.

Je. Když jsem se slyšela v rádiu, říkala jsem si: „Jé, to je hezký!“ Měla jsem radost, ale jsem zároveň taková, že na všem vidím mouchy. Tak jsem přemýšlela nad tím, co šlo ještě udělat jinak a lépe a že se toho musím ještě hodně naučit, aby to bylo perfektní. Nikdy jsem neusnula na vavřínech. Pořád je co se učit, co dotáhnout k nějaké pomyslné dokonalosti.

S kým ze slavných hvězd jste se jako mladá zpěvačka přátelila?

Byli to lidé z country muziky, protože jak je známo, dělám takovou americkou country modernu. Samozřejmě jsou to lidé, kteří už tady nejsou, třeba Wabi Daněk. S Věrou Martinovou se vídáme dodneška, s Kubou Smolíkem, s kterým jsem udělala i nějaké duety. Existuje spousta lidí, se kterými jsem se ne přímo přátelila, ale vídali jsme se na různých koncertech, takže jsme si vyměnili pozdrav. Řekla bych, že v této branži se kamarádství moc nenosí. Nikdy jsem nepochopila proč. Asi je to nějaká přirozená rivalita, nevím.

Dal vám někdo z těchto lidí cennou radu do života, kterou si nesete stále s sebou?

Nebudu jmenovat. (smích) Ale bylo to takové to „Hlavně se z toho Šárko nepo**at!“. Jestli to tedy mohu těmito slovy říci. Toho jsem se vždycky držela - být normální holka, mít pokoru a být tu pro své fanoušky. Nikdy je neodmítat, věnovat se jim, protože to jsou právě ti, co tvoří člověka v hudebním světě. Vždycky jsem se chovala uctivě i ke svým kolegům a takhle to dělám dodneška, protože to tak cítím.

Je známo, že jste právě „ta kamarádka“, u které bydlí Dominika Gottová. Pomocná ruka šla od vás?

Bylo to z mé strany. Pomohla jsem svým přátelům, se kterými jsem se o tom bavila. Sama vím, jak je to v životě někdy hodně těžké. Mám vyvinuté sociální cítění a říkala jsem si, že by bylo správné, abych podala pomocnou ruku, protože i já sama jsem si v životě užila své a vím, jaké to je, když člověk pomocnou ruku nedostane. Všichni jsme omylní, všichni chybujeme. Myslím si, že každý má právo dostat šanci postavit se na vlastní nohy, aby cítil, že když je úplně v koncích, má někoho kolem sebe, kdo ho podpoří a kdo mu pomůže.

Na jaké cestě teď Dominika je?

Dominika se postavila na vlastní nohy, pracuje, opravdu se snaží. Myslím si, že o sebe také hodně dbá a vždy ctila naše soukromí. To, co se děje kolem, bulvár a tak dále, to vše beru s rezervou, protože vím, o čem to je. Ale je to holka, která druhou šanci vzala za pačesy, už si hledá i nové bydlení. Potom už bude jen na ní, jak s životem naloží do budoucna.

Jste pro ni přátelské rameno? Co ji podle vás nejvíce trápí? Všichni samozřejmě víme, že tu byl její manžel, který se nechoval právě vhodně.

Strašně ji trápí a mrzí, že se často všechno obrátí, nebo se vytáhnou věci z kontextu. A jsou to takové přestřelky. Timo na jedné straně a Dominika na druhé. Dominika je upřímný člověk, někdy až moc. A snažila se vždycky nějakým způsobem bránit. Ale je na ni vyvíjen strašný tlak, že kolikrát si neví a ve snaze zachránit situaci se do toho zamotá. Timo jí začal neskutečným způsobem zasahovat do života. Ale chápu, že spolu byli dvacet let. Já to umím jako žena pochopit.

Myslím, že je to pro ni těžké, protože ona to chtěla střihnout a začít nový život. Ale do toho přiletěl Timo a začal říkat, že o ni bude bojovat, že ji miluje a vždycky bude, což samozřejmě ženu trochu naťukne. Myslím si, že jedině ona sama ve své hlavě ví, jak to je a jak to chce dál. Jestli spolu budou, nebo jestli spolu nebudou. Je to všechno jen na ní. Jako ostatně v životě nás všech. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít.

Myslíte si, že jsou tu stále ještě lidé, kteří chtějí Dominice házet klacky pod nohy?

Nevím, jestli jí chce někdo házet klacky pod nohy. Samozřejmě je teď jedna z nejsledovanějších lidí v Česku. Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A ona se opravdu snaží. Nevím, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Jestli do toho hodí zase vidle, tak to mi nepřísluší nějakým způsobem komentovat. Protože já sama nevím, jak to je. Vím, že my jsme jí pomohli. Myslím, že ona si toho cení a vše uchopila dobře.

A co se teď bude dít? Je to dospělá ženská, tak si myslím, že to nějak nasměruje tak, aby byla šťastná. A ne ti, co jí říkají, co má dělat a co nemá dělat. My s přítelem jsme jí řekli, ať dělá to, co cítí a nedělá to, do čeho ji ostatní tlačí. Musí to být vždycky ona. A jestli jsou kolem toho nějaké lži, tak každá lež jednoho dne vyplave nahoru. Ona je hodně citlivá. A vím, že dělá z té své pozice všechno, co může.

Na podzim loňského roku jsme měli možnost zaznamenat žádost o ruku od vašeho přítele Mirka přímo na koncertě v Divadle Hybernia. Kdy bude veselka?

Necháváme to na vhodnou příležitost. Také jsme si prošli takovou partnerskou krizí. Zjistili jsme, že vztah na dálku není to pravé. Uvažovali jsme o různých variantách. Ale řekli jsme si, že to necháme osudu. Myslím si, že veselka určitě bude, ale říkám, necháme to volně plout a počkáme, až přijde pravá chvíle. My sami nevíme, kdy to bude. Určitě to nebude do roka a do dne, protože už je tu březen. Chci ještě podotknout, že o plánovaných zásnubách věděl celý tým kromě mě. Málem mě na tom pódiu ranilo. Divím se, že jsem nedostala infarkt, nebo mrtvici. Nikdy bych do Mirka neřekla, že je takhle odvážný a statečný, že to udělá před plnou Hybernií.

K tomu se musel asi taky odhodlávat a nebylo to pro něj jednoduchý takhle veřejně. Asi chtěl dát najevo několikaletou lásku mezi námi. Dodnes mi připomíná, že jsem mu na tom pódiu neřekla ano. Hned jsem si však vzala prstýnek a políbila jsem ho. Nevěděla jsem, co mám dělat. Jestli se budu smát, jestli budu brečet, jestli se naštvu. To bylo tolik emocí najednou, že jsem nestačila říct ano. Ale já si myslím, že on ví, že to bylo ano.

Prstýnek nosíte…

Ano, prstýnek nosím. Je takový hodně zvláštní. Není to typický zásnubní prstýnek. Ale partner mě zná. Ví, že jsem člověk, který nikdy nešel s davem. Vždycky jsem udělala to, co jsem sama chtěla. Vybral ho úplně skvěle. Zná mě ze všech lidí opravdu nejlíp.

Vystupovala jste nějakou dobu s Helenou Vondráčkovou...

S Helenkou i s celým jejím bezvadným týmem stále spolupracuji. Ona má teď své další projekty. Myslím si, že jsme kamarádky. S jejím mužem i s celým týmem jsme si neskutečně sedli. Spolupráce není přerušená, pořád trvá. Teď bylo trochu volněji, ale koncerty zase budou.

Vše poslední deska Nos mě na rukou vyšla v roce 2012, hodně textů vám psala Hana Sorrosová. Plánujete teď něco nového?

Plánuji singl. Uvidíme, jak se chytí a jestli se bude lidem líbit. Pokud ano, udělala bych celou desku. Shromažďuji materiál, ono by se tomu tak nemělo říkat. Mělo by se tomu vzletně říkat umění. Krásná muzika a k tomu adekvátní hloubavé texty. Zpívám o lásce a o vztazích, takže asi z toho nějakým způsobem nebudu vybočovat. Bude to o naději, o takovém tom souznění dvou duší. Mám ráda takové ty vyprávěcí příběhy.

V devadesátých letech jste byla na televizní obrazovce jako doma. Jak pohlížíte na televizní zábavu dnes?

Stěžujeme si asi všichni. Když se podíváte na televizi, zábavné pořady se moc nevyrábí. Ono je to dražší, než když tam pustí nějaký seriál nebo reality show.

Myslíte si, že reality show ničí psychiku mladým lidem?

Já bych řekla, že určitě, jsem o tom přesvědčená. Měla jsem možnost poznat pár mladých lidí, kteří se toho účastnili a vím, co to s nimi udělalo. Vím, jaké to je z vlastní zkušenosti. Člověk udělá nějaký projekt, ten skončí a zase jste na startu. Je kolem toho strašně moc práce. Já jsem navíc ještě typ, že se nerada fotím. Myslím si, že by za mnou měla být vidět hlavně práce a ne věci z mého soukromí, jak to dnes vídám na sociálních sítích.

Chybí vám v současnosti něco z devadesátek?

Já si na ty devadesátky nějak moc nevzpomínám. Samozřejmě mi chybí televizní vystoupení, kdy člověk v televizi osloví masu lidí, která si potom kupovala cédéčka, nebo chodila na koncerty. Myslím, že člověk se nemá ohlížet do minulosti, má se z ní poučit. Nevracím se do těch let, to bylo a jedeme dál.

Nebudeme rozebírat démony minulosti. Máte vzkaz lidem, kteří svádí vnitřní boje s něčím, co jim nedovoluje pracovat a plnohodnotně žít?

Je to na každém z nás. Já se teď cítím velmi dobře, protože se s tím snažím pracovat. Je na každým člověku, jak s tím chce bojovat, nebo jestli do toho chce spadnout. Ta bestie je taková, já jí říkám Máňa, že někdy člověka úplně stáhne dolů. Ale já jsem takovej typ, že mám období, kdy se cítím skvěle, mám podpůrnou léčbu, a když s tím člověk umí pracovat a má své blízké, tak se s tím dá určitě žít.

Cítíte někdy, že se to blíží? Máte preventivní opatření, jak se v takovou chvíli rozptýlit?

Mám, ale nechci o tom mluvit. Je to takové smutné. Je na každém z nás, jak se k tomu kdo postaví. Nevím, co bych měla vzkázat. Ale když člověk tohle cítí už nějaká léta, tak by si měl nechat pomoct, to už vím. Nenechávat to v sobě, protože to je nemoc jako každá jiná.

Co je pro vás nejlepší formou relaxu?

Miluji, když můžu jít do lesa, nebo když se podívám na nějaký můj oblíbený film, u toho dokážu relaxovat.

Třeba?

Miluji film Frida, snímek Jíst, meditovat, milovat, nebo film Lepší pozdě, nežli později. Nebo mám období, kdy si pouštím horory. A miluji pohádky, třeba Harryho Pottera. Pokud na mě nezačne mluvit Mínek, to je můj nejmladší syn Dominik, a zrovna se nechce bavit, tak je to v pohodě. Relaxuji i tím, že něco dělám na zahradě, něco vytvářím, vařím, nebo peču.

Jaký je váš osobní pohled na plastickou a estetickou chirurgii? Jste tomu otevřená?

Říkám si, že až mi to začne všechno viset, tak si to nechám uříznout a vytáhnout (smích). Já proti tomu nic nemám. Myslím si, že když to pomůže a člověk má pak lepší pocit a sebevědomí, tak je to v mnoha případech k dobru. Mě plastická chirurgie vyloženě fascinuje, já si o tom všechno čtu, ale vím, že bych se neměla bránit tomu přirozeně stárnout. Nic proti tomu nemám. Když někde vystupuji, nebo se fotím a natáčím, lidé by pak neměli koukat na nějaký vrásčitý obličej. Jsme komedianti a musíme o sebe nějakým způsobem dbát. I když se musím přiznat, že já tomu moc nedám. Jsou to hodně geny. Už jsem si říkala, že bych měla začít chodit na pravidelnou kosmetiku a dělat nějaké omlazovací kůry, ale potom zjistím, že mám něco jiného na práci a přijde mi to zbytečné. Kdybych měla vypadat jako šarpej, tak bych s tím něco udělala.

Je něco, co se o vás moc neví? Například, že chorobně ráda uklízíte?

Chorobně ráda neuklízím, já mám ráda takový ten normální binec. Moje slabina je to, že mám všude oblečení. Pořídila jsem si sušičku, abych nemusela žehlit. Nenávidím žehlení. A už to mám vychytaný, vím, jak mám sušit, pak to jen přejedu rukama a ono je to krásně bez faldů. Nesmí se to přesušit, to je potom špatný. Takže nežehlím, to už musí být. Mám problém s tím, že mám všude po pokoji halenky, džíny, trika. Vím, že to takhle nemá být, protože si tak člověk způsobuje vnitřní chaos.

