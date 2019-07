Šárka Pančochová požádala na vrcholu hory o ruku svou rozvedenou přítelkyni

„Jsem hrdá na to, že mohu oznámit, že řekla ANO! Je to velmi vzrušující. Přála jsem si, aby takový člověk byl v mém životě. Nemohu uvěřit, že jsem ji našla,“ napsala Šárka Pančochová k fotografii Kaileen Lareeové se zásnubním prstýnkem.



„S každým dalším dnem jsem díky ní a její štědrosti a laskavosti lepším člověkem. Moc ji miluji a přeji si strávit s ní zbytek svého života,“ dodala snowboardistka. Svou lásku požádala Pančochová o ruku na nejvyšší hoře amerického státu Oregon s názvem Mount Hood.

Šárka Pančochová promluvila poprvé otevřeně o své sexuální orientaci minulý rok na jaře. V rozhovoru pro web Outsports.com poprvé přiznala, že ji více přitahují ženy.

Kaileen Lareeová žije v USA a stejně jako Pančochová má blízko ke sportu. Baví ji wakesurfing a skateboard. Z bývalého manželství má malou dceru Khaylu. Pančochová a Lareeová jsou aktivní na Instagramu, kam přidávají společné fotky. Navštívily spolu mimo jiné i Prahu, kde slavily narozeniny Pančochové.

„Nemám co schovávat. Diskuze nečtu, neregistrovala jsem, co kdo říkal a psal. Ale měla jsem většinou kladné ohlasy, jsme přece ve 21. století, není to žádný big deal. Rodiče to věděli delší dobu, měla jsem přítelkyni-snowboardistku asi tři roky, jenom babička byla trochu rozhozená,“ řekla Pančochová ke svému coming outu v dubnu 2017, kdy byla hostem pořadu Rozstřel na iDNES.tv.



Jen u coming outu Pančochová nechce zůstat. Ráda by pomohla s legislativou, chce bojovat za práva homosexuálů a touží po rovnocenném prostředí pro všechny. Uvítala by, kdyby měli oba partneři stejná práva na dítě jednoho z nich. „Ještě je před námi spousta práce,“ dodala snowboardistka.

Pančochová tráví v Česku čas s rodinou na jaře, poté se většinou přesouvá do Kalifornie, kde leze po skalách, nebo jezdí na snowboardu na ledovci. V srpnu přejíždí na Nový Zéland, kde se také jezdí Světový pohár a v říjnu jí každoročně začíná sezona.

Šárka Pančochová sdílí na sociálních sítích momentky ze svého soukromého života a baví fanoušky svou otevřeností. Před dvěma lety tak například mnohé sledující zaskočila fotografie s popiskem „Čůrám jedině s výhledy“.

VIDEO: Zásnuby snowboardistky Šárky Pančochové: