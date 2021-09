Kvůli roli ji vycpali, teď se herečka omlouvá, aby neurazila tlusté lidi

Paulsonová chtěla původně kvůli roli Trippové, která tajně nahrávala své rozhovory s Lewinskou, během nichž se jí stážistka svěřila s milostným poměrem s tehdejším prezidentem Billem Clintonem, přibrat přirozenou cestou.

Nakonec jí ovšem maskéři nasadili protetiku, paruku, velké brýle a kostyméři ji oblékli do oblečení pro tlusté. A právě za to se herečka nyní omlouvá, protože nechce podporovat stereotypy a fobii z tloušťky, která podle ní v Hollywoodu vládne.

„Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, aniž bych měla pocit, že se vymlouvám,“ řekla Paulsonová v rozhovoru pro Los Angeles Times a tím, že kontroverze ohledně herců v oblečení „pro tlusté“ je na místě. „Myslím, že fobie z tloušťky je skutečnost. Předstírání, že tomu tak není, může způsobit další škody. Je velmi důležité o tom mluvit.“

Sarah Paulsonová v sérii Impeachment: American Crime Story (2021)

Dodala, že až zpětně jí došlo, že se nezachovala správně a měla všechno důkladněji promyslet. Zároveň si myslí, že zodpovědnost by neměla padnout jen na herce, který častokrát nabídku přijmou, protože ji považují za životní výzvu.

„Myslím si, že představa, že by herec mohl nabídnout jen fyzickou podobu je omezením toho, co by mohl doopravdy ukázat. Ráda bych věřila, že je ve mě něco, co mi dává právo hrát tuto roli. A spoléhat na kouzlo kadeřníků, maskérů, kostymérů a kameramanů, které je součástí filmového byznysu od vynálezu filmu. Měla jsem na tu roli říct ne? To je otázka,“ dodala.

Linda Trippová (29. července 1998)

Režisér série Impeachment: American Crime Story Ryan Murphy potvrdil, že se herečka snažila kvůli roli nejdřív přibrat, podobně jako to udělal Christian Bale ve filmech Vice, Špinavý trik a Fighter. I když to vypadalo slibně, musela by zůstat tlustá několik měsíců až do skončení natáčení, což by bylo podle Murphyho těžké. Proto se rozhodli, že Paulsonovou vycpou.