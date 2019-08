Kvůli obtěžování kolegou jsem málem skončila s natáčením, říká Parkerová

„V blízkosti tohoto muže, který se obecně chová k ženám opravdu nevhodně, jsem se vždy cítila velmi bezmocně. Dělo se to neustále a měla jsem mnoho příležitostí nějak zasáhnout nebo se ozvat. Nedokázala jsem to ale,“ svěřila se Sarah Jessica Parkerová v rozhovoru pro pořad Fresh Air na rádiové stanici NPR.



„Bylo to opravdu nepříjemné. Když se mi totiž něco nelíbí, obvykle to začnu okamžitě řešit. A měla jsem na to veškeré právo. Nešla jsem však sama za producentem a nic jsem neřekla,“ pokračuje.

Parkerová neprozradila, o který seriál či film, při jehož natáčení se incident stal, konkrétně šlo. Její agent jí však tehdy poté, co si mu postěžovala, koupil jednosměrnou letenku z města, ve kterém natáčela. V případě dalších potíží tak mohla kdykoliv odjet.

„Nepotřebovala jsem poslouchat nemístné vtípky a sexuální narážky na svou postavu a na ženy obecně. Můj agent řekl produkci, že pokud se to bude opakovat, okamžitě končím s natáčením. Krátce poté se vše změnilo k lepšímu. Ten muž je stále stejný, je to v něm. Po zbytek natáčení mě však naštěstí už neobtěžoval,“ vzpomíná herečka.

Sarah Jessica Parkerová se nejvíce proslavila svou rolí sloupkařky Carrie Bradshawové v Sexu ve městě. V seriálu hrála v letech 1998-2004 po boku hereček Kim Cattrallové (62), Cynthie Nixonové (53) a Kristin Davisové (54).

S manželem, hercem Matthewem Broderickem (57) má šestnáctiletého syna Jamese Wilkieho a desetiletá dvojčata Tabithu a Lorettu.