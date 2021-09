Chodím na terapie. Životním rádcem je mi královna, říká vévodkyně Fergie

„V roce 1986 jsem se vdala za toho nejbáječnějšího muže. Byl to nejšťastnější den mého života. Zbožňovala jsem být vdanou paní, psali jsme společně krásný milostný příběh. Andrew byl opravdu úžasný muž. Ale v září 1988 se situace postupně začala měnit, až jsme dospěli k rozvodu,“ popisuje Sarah Fergusonová v rozhovoru pro magazín HELLO!.

„V jisté části života jsem si pak nebyla vůbec jistá tím, kým opravdu jsem. Byla jsem velmi vystrašená a přecitlivělá. V novinách toho o mně napsali spoustu. Dobře se to samozřejmě prodávalo, i když polovina z toho byly výmysly. Některým lžím jsem bohužel sama na chvíli začala věřit,“ vzpomíná vévodkyně z Yorku.

Fergusonová v minulosti přiznala, že poté, co se s manželem, britským princem Andrewem (61), rozešli, měla psychické problémy a bála se vycházet ven z domu.

V současnosti je její vztah s bývalým manželem na velmi přátelské úrovni, ve společnosti jejich dcer, princezen Beatrice a Eugenie, tráví oba bývalí partneři spoustu času.

„Měla jsem a stále mám duševní problémy. Na své psychice a jejím zlepšení pracuji každý den. Terapie navštěvuji už dlouhých čtyřiadvacet let. Většinou jednou týdně. Když mám ale náročnější období, tak i častěji,“ říká vévodkyně.

Během dospívání opustila Susan, matka Sarah Fergusonové, po osmnáctiletém manželství svou rodinu a dvě dcery. Vdala se do Argentiny za profesionálního hráče póla Hectora Barrantese. Ten zemřel v roce 1990 na rakovinu. Matka Fergusonové tragicky zahynula při autonehodě v roce 1998.



„Je to všechno už tak dávno. Miluji svou mámu. Nejspíš ani nevěděla, co dělá. Nebyla to její chyba, už dávno jsem jí odpustila. Ale když se podívám na své dvě dcery, moc popravdě nedokážu pochopit, jak mě mohla opustit. Tehdy se asi v mé mysli poprvé zrodila myšlenka, že nejsem jako člověk pro ostatní dost dobrá,“ uvažuje Fergusonová.

Vévodkyně z Yorku se nedávno v jednom z rozhovorů zmínila také o tom, že největším životním rádcem jí vždy byla královna Alžběta II. Ta se k ní prý vždy chovala lépe než vlastní matka. I když se Fergusonová s druhým synem britské královny rozvedla, má s ním i se svou bývalou tchyní stále velmi dobré vztahy.

„Upřímně? Moje tchyně byla vždy pro mě lepší matkou než moje vlastní máma. Prošla jsem si v dospívání obrovskou bolestí. Přišla jsem o maminku, ztratila svou cestu a stala se kvůli tomu velmi nesebevědomou ženou. Pořád jsem se ostatních ptala na různé rady. Nikdy jsem nevěřila vlastnímu úsudku a sama sobě. Mým největším rádcem a člověkem, který mi vždy věřil, je královna. A to se nikdy nezměnilo,“ uvedla vévodkyně z Yorku v rozhovoru pro The Times.



