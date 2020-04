Moderátorka Sandra Pospíšilová je osm měsíců po svatbě těhotná

„Ano, čekám miminko. Moc se s Pavlem těšíme. Přáli jsme si, aby nám to po svatbě vyšlo,“ potvrdila Sandra Pospíšilová.

Na moderátorce už rostoucí bříško začíná být vidět, a tak novinku oznámila i vedení televize Prima. „Počáteční nevolnosti se mi naštěstí vyhnuly, ale bříško roste, a tak nezbývá, než se o tuhle novinku podělit. Co to bude, zatím nevíme, ale říct si to necháme,“ prohlásila.

Jak dlouho bude Pospíšilová na obrazovkách, zatím není jasné. Má být navíc jednou z tváří zpravodajské stanice CNN Prima News. Co přesně bude na nové stanici dělat, televize oznámí v nejbližších dnech. „S Emilkou jsem byla v práci skoro až do devátého měsíce a i tentokrát bych ráda pracovala, jak nejdéle to bude možné,“ dodala moderátorka.

Se šťastnou novinou o očekávaném přírůstku do rodiny se nedávno pochlubila i kolegyně Pospíšilové Gabriela Lašková. Bývalá královna krásy je také podruhé těhotná.