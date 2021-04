Už kvůli jménu musím být pořád v pogodě, žertuje herečka Sandra Pogodová

„Se svým jménem si nemůžu dovolit ani nic jiného, musím být pořád v pogodě,“ říká herečka, která se navíc vrhla na otužování. Podle ní ale musím na to mít vždycky nějakého dobrého partnera. „To je sport, který člověk nemůže dělat sám. To je něco tak odporného a strašného! Jenom idiot vleze sám v únoru do Vltavy, která má tři stupně.“

Je si prý vědoma, že o ní se ví, že ona sama je tak trochu úchyl. „Já tam lezu s Nelou Boudovou, ta je hodně velký šílenec, to všichni víme, a přidal se k nám Honza Tuna, ten dokonce chodí naostro, takže do tří vteřin řve, že má zmrzlé nářadí,“ popsala energická otužilkyně v primácké Show Jana Krause. „Je to tak hrozné, že člověk u toho potřebuje nějaké rozptýlení, takže třeba nahý Honza Tuna rozptyluje nádherně.“

Celé to podstupuje proto, aby posílila svoji imunitu a „nakazila národ nikoli covidem, ale otužováním“. Přesto covid nedávno prodělala, ale naštěstí ho přestála, jak jinak než „v pogodě“.

Pokud jde o její literární činnost, s psaním první knihy zábavných povídek začala již před pandemií, druhou pak vytvořila během ní. „Píšeme to napůl s tátou a vzájemně si to posíláme, protože on je v Olomouci a já v Praze,“ nechala nakouknout pod pokličku tvůrčího procesu.

Přiznala se také k tomu, že velkou inspirací jí byl i spisovatel Ivan Kraus, bratr Jana Krause. „Mám ráda knížky, které u vás vyvolají záchvat smíchu, že si nemůžete pomoct, že takzvaně tropíte ostudu na místech, kde je čtete,“ dodala s tím, že její čtenáři jí píšou, že přesně toto se jim stává.

Herečka svůj smysl pro humor projevila i ve fiktivní postavě nahé jogínky, o které tvrdí, že je populárnější než ona sama. „Stačí se svléknout a následuje buď pozitivní, nebo negativní reakce, ale vždycky vzbudíte velkou odezvu,“ míní a vysvětlila, že to celé bylo motivované snahou přestat tloustnout. Když se kvůli koronavirové pandemii přestalo hrát v divadle, začaly umělkyně dávat na internet cvičení a motivovat své fanoušky.

„Tak jsem si řekla, že bych taky měla, a protože mám doma z fundusu z Fidlovačky z představení Stvoření světa nahý overal, respektive imitaci nahoty, a je to velmi zábavné, začala jsem v tom dělat nahou jógu s Amandou, která mluví takovou indickou angličtinou. A už mi psali dokonce i lidi z Irska, že se na to dívají,“ řekla.