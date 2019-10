Karel Gott byl skutečná superstar, vzpomíná německá zpěvačka Sandra

„Karla Gotta jsem potkala i jednou osobně tady v Praze a byl to skvělý člověk. Slyšela jsem to ve zprávách před odjezdem a jsem z toho velice smutná. Byl tak milý, skutečná superstar. Opravdový člověk i umělec. Velmi jsem si ho vážila a jsem smutná z toho, že tu s námi už není,“ prozradila iDNES.tv hvězda osmdesátých let, která zavítala do Česka už poněkolikáté.

„Tak milé publikum v jednom z mých nejoblíbenějších měst, v Praze. Byla jsem tady už dvakrát na dovolené, mám tohle město tak ráda, jídlo, restaurace, lidi, nádhera,“ řekla ještě z pódia před vyprodanou Lucernou. Aplausu vestoje se pak dočkala i od hokejisty Jaromíra Jágra.

Sandra Cretu pochází z Německa a v současné době žije na Ibize. K jejím nejznámějším skladbám patří písně (I’ll Never Be) Maria Magdalena či Everlasting Love, podílela se také na známém hudebním projektu Enigma. Stále aktivně koncertuje a vydává alba.