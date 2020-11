Prsa jsem si pojistila na miliony, říká sexuální ikona Samantha Fox

„Každé prso jsem si tehdy pojistila na pět set tisíc liber, poradil mi to můj agent, protože viděl, že i ostatní slavné ženy si nechávají pojistit své nohy či zadek,“ svěřila se Samantha Fox pro deník The Sun.

Jedna z nejfotografovanějších žen osmdesátých let se v britském magazínu Page 3 poprvé objevila nahoře bez v roce 1983 v pouhých šestnácti letech. O tři roky později odstartovala velmi úspěšným debutovým singlem Touch Me hudební kariéru. Několik let poté vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů.

„Babička s dědečkem museli najmout bodyguardy, kteří mě chránili před šílenými fanoušky. Jednou o víkendu jsem zpívala na koncertě, kde bylo kolem deseti tisíc teenagerů. Později se ti kluci vydali hromadně na můj hotel, kde mlátili do oken a dveří tak silně, že je rozbili a dostali se dovnitř. Musela jsem tehdy s bodyguardy rychle utéct na střechu a dostat se pryč s pomocí helikoptéry, bylo to opravdu divoké,“ popisuje někdejší sexsymbol šílení fanoušků.



O své lesbické orientaci promluvila zpěvačka poprvé v roce 2003, kdy začala ke smutku mnoha mužských fanoušků chodit se svou manažerkou Myrou Strattonovou. Ta zemřela v roce 2015 na rakovinu. Momentálně žije Samantha Fox již čtvrtým rokem se svou norskou snoubenkou, dvojnásobnou matkou Lindou Olsenovou (45). Chystají svatbu, kterou musely kvůli šíření koronaviru dočasně odložit.