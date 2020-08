Petra Eliáš Voláková: Konkurz do televize jsem dělala v ochranném štítu

Jste bývalá rosnička, co očekáváte od nové zkušenosti, která vás čeká na podzim?

Ano, začínala jsem v relaci o počasí, dále jsem moderovala magazín Autosalon, natáčela reportáže NHL v USA pro sportovní redakci a také moderovala živé vysílání pořadu Prima jízda s řadou výjimečných hostů. Právě asi kouzlo a adrenalin živého vysílání, zajímavá témata a hosté pořadu Sama doma mě velice lákají.

Dřív, když váš muž Patrik Eliáš hrál v NHL, jste tvrdila, že máte dva domovy, jeden zde a jeden v Americe. Jak je to nyní?

Obě dcery se narodily v USA, a proto budeme vždy v naší rodině chovat úctu a lásku k oběma zemím a mít tak dva domovy, Česko a Ameriku. Čím dál tím více se učíme žít přítomností a nedělat dlouhodobé plány, což ostatně v dnešní koronavirové době ani dost dobře nejde. Teď žijeme v Čechách, jsme zde spokojeni a účinkování v pořadu přizpůsobíme maximálně i naše fungování.

Jste manželkou úspěšného hokejisty, předpokládám, že k hokeji tedy máte vztah. Jak jste na tom s ostatními sporty?

Pokud bychom měli lidi rozdělit pouze do dvou skupin, na kulturně a sportovně založené, jsem od přírody spíše v té první skupině. Ale je pravda, že v poslední době, kdy děti trošku povyrostly, můžeme podnikat mnohem vice sportovních aktivit jako rodina, to mě baví moc. Takže jezdíme na kole, na bruslích, chodíme na túry, hrajeme fotbal, sjíždíme vodu, lyžujeme, zkrátka jsme hodně aktivní.

Pořad Sama doma se za dvaadvacet let stal do jisté míry ikonickým pořadem? Asi jen málokdo by nezanotoval hudbu ze znělky. Napadlo vás někdy v minulosti, že byste ho mohla moderovat?

Musím říct, že mi tento pořad byl vždy velmi sympatický, zaujal mě pestrostí a někdy i náročností témat, výběrem hostů a profesionalitou moderátorek. Přímý přenos je něco úplně jiného než pořad předtočený a sestřihaný. Zvládat s lehkostí některá složitá témata, komunikovat s řadou hostu, pohybovat se přirozeně v celém studiu a to vše jet živě do éteru na několik kamer je celkem výzva a mě je ctí, že se k těmto profesionálům mohu přidat.

Co se vám na Sama doma líbí? A jaká témata vám budou nejbližší?

Jak jsem již zmínila, libí se mi kouzlo živého vysílaní, pestrost a aktuálnost témat. Zajímají mě například rodinné otázky týkající se výchovy, dětská psychologie, lékařská témata, právní otázky. Ohledně dalších témat se zase ráda přiučím něčemu novému.

Petra Eliáš Voláková Ester Janečková

Jak proběhlo vaše přijetí do týmu?

Byla jsem v pořadu jako host a po nějaké době mi zavolali, zda se nechci zúčastnit konkurzu, kamerových zkoušek. Souhlasila jsem a točila je v koronavirové době, sice již ve vlně uvolňování, ale stále ještě v ochranném štítu, takže to bylo trošku napínavé. Ale když mi za týden volali, že mě vybrali, měla jsem velikou radost a vážím si té příležitosti.

Budete moderovat ve dvojici s Ester Janečkovou. Už jste se viděly a zkusily si spolupráci? Jak vám to půjde?

Ještě jsme se neviděly. Vypukly prázdniny, ale na setkání i spolupráci se moc těším!

Přijdou spolu s vámi nějaké další změny ve formátu pořadu?

Tak to je dotaz spíše na dramaturgy a vedení pořadu, ale jak jsem mohla alespoň některé z nich trochu poznat, všichni jsou to profesionálové, kteří dělají svou práci srdcem a nepřejí si nic jiného než spokojeně diváky. Takže pokud chystají změny, věřím, že budou jedině k lepšímu.