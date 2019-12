Milujme naše zvětšující se těla, říká Smith. Poprvé šel na liposukci jako dítě

„Vánoční čas je tu. Toto období roku mi vždy přináší problémy s postavou. Miluji totiž cukroví a všechny ty přílohy. Vždy po Vánocích tak zjistím, že jsem trochu přibral. Píšu to všechno vám, ale také tak trochu sobě. Pojďme našim tělům připomenout v tomto čase, že bez ohledu na tělesnou hmotnost, kterou máme, si všichni zasloužíme lásku a přijetí,“ napsal Sam Smith k černobílé fotografii na sociálních sítích.

„Pojďme milovat naše zvětšující se těla. Podívejme se do zrcadla s vánoční vlídností. Buďme super něžní. Pro mě je to každodenní zápas. Nejste v tom sami,“ dodal zpěvák ve svém vzkazu fanouškům.



Smith, který dostal před třemi roky Oscara za píseň k bondovce Spectre, se počátkem roku svěřil v jednom z rozhovorů s tím, že už ve svých dvanácti letech prodělal poprvé liposukci.



Brit trpěl v dětství závažnou obezitou. Jeho problém s láskou ke svému vlastnímu tělu začal v předškolním věku, byl morbidně obézní.

„Jako dítě jsem byl tlustý. Pak se to začalo zhoršovat a zhoršovat a najednou jsem měl spoustu tuku na hrudi. Když mi bylo jedenáct, šel jsem s rodiči k lékaři. Byl jsem v té době tak zamindrákovaný, že to ovlivňovalo mou každodenní náladu. Když mi bylo dvanáct, byl jsem dokonce na liposukci. V tu dobu jsem z toho výsledku měl radost. Nic to však příliš nezměnilo. Myslím, že jsem vše zase přibral zpět během dvou týdnů,“ vzpomíná zpěvák, jemuž se nyní díky dietě a pravidelnému sportu daří udržovat normální postavu.



VIDEO: Sam Smith - Writing’s On The Wall (z filmu Spectre):