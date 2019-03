Často přemýšlím o změně pohlaví, říká držitel Oscara zpěvák Sam Smith

Zpěvák Sam Smith před několika dny v jednom z rozhovorů zmínil, že často přemýšlí o operativní změně svého pohlaví. Do té se prý však nakonec zřejmě nepustí, protože se cítí být mezi identitou muže a ženy někde uprostřed.



„Každý jsme výjimečné stvoření. Nejsem stoprocentní muž, ani stoprocentní žena, preferuji označení genderqueer. Myslím, že se pohybuji někde mezi. Vždy jsem kvůli tomu vedl jakousi pomyslnou válku ve svém těle i ve své mysli.

Často přemýšlím a sám k sobě mluvím jako žena. Někdy si sednu a říkám si, mám podstoupit změnu pohlaví? Je to něco, na co stále narážím. Nemyslím si však, že to nakonec skončí operací,“ svěřil Smith v rozhovoru s herečkou Jameelou Jamilovou v první epizodě instagramového seriálu s názvem I Weigh Interviews.

„Pokud jde o sex, vždy jsem byl velmi volnomyšlenkářský. Snažil jsem se to aplikovat také na své přemýšlení o pohlavní identitě. Když chodím po ulici, nebo když mám sex s jinými muži, žena ve mně vždy převládá, říká Smith.

Smith trpěl již v dětství závažnou obezitou. Jeho problém s láskou ke svému vlastnímu tělu začal již v předškolním věku. Na prvním stupni svou nelásku k tělu zajídal tak moc, že byl morbidně obézní.

Sam Smith na cenách Grammy v roce 2016 (vlevo) a 2015

„Jako dítě jsem byl tlustý. Pak se to začalo zhoršovat a zhoršovat a najednou jsem měl spoustu tuku na hrudi. Když mi bylo jedenáct, šel jsem s rodiči k lékaři. Byl jsem v té době tak zamindrákovaný, že to ovlivňovalo mou každodenní náladu.

Když mi bylo dvanáct, byl jsem dokonce na liposukci. V tu dobu jsem z toho výsledku měl radost. Nic to však příliš nezměnilo. Myslím, že jsem vše zase přibral zpět během dvou týdnů,“ vzpomíná dnes britský zpěvák, jemuž se nyní díky dietě a pravidelnému sportu daří udržovat si normální postavu.



Britský zpěvák se stal mezinárodní hvězdou v roce 2015, kdy posbíral čtyři ceny Grammy. Při Grammy ceremoniálu po získání čtyř cen pronesl: „Rád bych poděkoval muži, o kterém tohle album je. Tím, že mi zlomil srdce, mi vyhrál čtyři Grammy“. O rok později se Smith dočkal Oscara za píseň Writing´s on the Wall z bondovky Spectre.