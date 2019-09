Salmu Hayekovou věk netrápí. Pochlubila se sexy křivkami v plavkách

„Ano, zítra mi bude 53. No a!?“ napsala herečka v neděli na Instagramu k snímku v modrých dvoudílných plavkách.

Salma Hayeková v minulosti žertovala o tom, proč by se měla udržovat ve formě. Jedním z důvodů je její manžel, miliardář Francois-Henri Pinault.

„Něco vám řeknu. Je mi padesát! Proč bych měla vypadat dobře? Svého chlapa už mám!“ řekla. Hned ovšem dodala: „Ale na druhou stranu ho v žádném případě nechci ztratit.“

Herečce nevadí ukázat se fanouškům na sociálních sítích nenalíčená, problém nemá ani s vráskami. Je pevně rozhodnuta nepoužívat botox jako některé její kolegyně.

„Nevěřím botoxu, zvláště když si to nechají udělat mladí lidé. Ničí sami sebe. Mladým dívkám říkají: ‚Udělejte si to, dokud jste mladé, abyste nikdy neměly vrásky.‘ Ne, vaše tváře stejně povadnou. Budete si muset píchat stále víc a víc. Takže pokud do toho jdete, doporučuji co nejpozději,“ míní Hayeková, která už v minulosti prohlásila, že botox nepotřebuje, protože ráda jí.

Na vyšším věku ji mrzí, že čím je starší, tím má horší zrak. „Nejhorší věc na stáří je můj zrak. Teď už vůbec nemůžu číst bez brýlí. Je to opravdu moc smutné. Slabší zrak je pro mě horší než menopauza,“ prohlásila pro magazín The Edit.