Neviděla jsem svou krásu a byla k sobě často kritická, přiznala Hayeková

„Když se podívám na své fotografie, když mi bylo třicet, čtyřicet let, vidím se krásnější, než jsem se viděla tehdy. Často jsem byla k sobě hodně kritická. Když se podívám do zrcadla nyní, přemýšlím o tom, jak moc se mi za deset let budou líbit věci, které sama ještě nepozoruji,“ řekla herečka.

Hayeková, která se pravidelně umísťuje v anketách o nejvíce sexy ženy světa, se nedávno na sociálních sítích ukázala nenalíčená a sklidila vesměs jen pozitivní ohlasy.

„Mám ráda dny, kdy nemám make-up a nedívám se do zrcadla, protože nemyslím na to, jak vypadám. Jen si užívám přítomnost a dělám si své věci. Nejlepší na tom, že když nemáte make-up, je, že nepřemýšlíte: ‚Jak vypadám nenalíčená? Zapomněla jsem se namalovat!‘ Prostě když žijete svůj život a toto není vaší prioritou,“ řekla pro magazín People.

Salma Hayeková je vdaná za francouzského miliardáře Françoise Henriho Pinaulta (57), se kterým má dceru Valentinu Palomu (12).