Prsa mi hodně narostla v těhotenství a teď v menopauze, říká Hayeková

„Prsa hodně rostou. Sice se u některých žen zmenší, ale jsou ženy, které když přiberou, zvětší se jim i prsa. Jiné ženy, když mají děti a kojí, tak jim také narostou prsa a už se nezmenší, a když jste v menopauze, tak některým ženám se prsa zase zvětší. Já jsem případ, kdy se mi to všechno stalo, když jsem přibrala, když jsem otěhotněla a když jsem v menopauze,“ řekla v talkshow Red Table Talk.

Větší poprsí tedy podle ní mají na svědomí hormonální změny. Nejdřív to bylo, když čekala dceru a v posledních letech je to kvůli přechodu. Herečka prozradila, že příznaky menopauzy, včetně změn nálady a návalů horka, začala pociťovat po čtyřicítce.

Vehementně ovšem popřela, že by někdy měla prsní implantáty. „Mnoho lidí říkalo, že jsem byla na zvětšení prsou. Nemám jim to za zlé. Měla jsem menší prsa. Stejně tak jsem i já byla menší. Ale prsa prostě stále rostou. O mnoho, mnoho velikostí. A moje záda tím opravdu trpí. Spousta lidí o tom nemluví,“ dodala.

Vadí jí také, že téma menopauzy je ještě pořád tabu a pro některé ženy se stává stigmatem. „Je to skoro jako datum vypršení spotřeby pro vajíčka, to znamená datum expirace pro vás jako ženu. To je nedorozumění, které se šíří po celá staletí,“ míní.