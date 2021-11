Těší mě, že mě dcera vnímá už jako slušňáka, říká Sagvan Tofi

Už v sedmnácti letech jste natáčel a v kinech se na vás dívaly davy fanynek. Můžete se vůbec divit, že se vaše jméno stalo synonymem bohémského života?

U mě byla výhoda, že to všechno šlo tak nějak ruku v ruce. Konzervatoř pro mě byla vlastně napůl učení a napůl zábava. Vyhovovalo mi, že jsem se dostal mezi podobné lidi, kteří v tu dobu chápali věci stejně. Vždycky jsem si říkal, že je důležité, aby se člověk stal slavným brzy, aby mu to třeba později nezamotalo šišku. (smích) A já měl už v sedmnácti za sebou natočený Vítr v kapse a roztočené Kamarády do deště.

Moje máma má 76 let a je to drak. Balí frajery na internetu. Všichni si mysleli, že jsem horkokrevnej po otci, ale on je vcelku klidný inženýr, který ovládá šest jazyků.