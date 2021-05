Byl to šok, ale není to první role, kde umírám, říká o Mery Laurinová

„Pro mě to byl šok, nenapadlo mě, že by postava Mery mohla takhle skončit. V dnešní době mi to přišlo morbidní, ale jako herečka jsem ostřílená. Není to první role, kde umírám. Většinou to ale byly divadelní role. Během natáčení byly určitou obranou sarkasmus a legrace,“ popsala své poslední chvíle před kamerou představitelka Mery Sabina Laurinová.



Svůj poslední obraz herečka proležela na operačním sále. Ač jde o dekoraci postavenou ve filmových ateliérech, vypadá věrně, je vybavený reálnými a funkčními přístroji. Její postava vrchní sestry Mery totiž zemře během operace, podlehne masivnímu krvácení po úderu do břicha.

Natáčení operací patří v seriálu z nemocničního prostředí k časově náročnějším. Zpravidla se točí nadvakrát. Nejprve s figurínou, která trpělivě snese dlouhé detailní záběry na ruce seriálových chirurgů i případné říznutí vedle. Následně figurínu střídá herečka a její úkol je jediný: nedýchat, nemrkat a neplakat. A to bylo tentokrát těžko splnitelné.

Diváky čeká sice nejsmutnější, ale současně i nejkrásnější díl. A krásná bude na odchodnou i Sabina Laurinová. „Řekli jsme si, že Mery zemře hezká. Být to někdo jiný, použili bychom bledý make-up, abychom vytvořili mrtvou iluzi, ale v tomhle případě jsme chtěli vyjádřit skutečnost, že odchází nádherná bytost,“ vysvětlil šéfmaskér Sestřiček Vilém Persy.



Marek Němec a Sabina Laurinová při natáčení seriálu Sestřičky (2021)

Smrt Mery se točila už 19. dubna, a přestože se seriál nenatáčí chronologicky a jednotlivé obrazy na sebe většinou nenavazují ani v rámci jednoho natáčecího dne, tentokrát to vyšlo a smrtící obraz byl současně Sabininým posledním.



O to napjatější atmosféra během posledních chvil Sabiny Laurinové v ateliérech seriálu Sestřičky panovala. Meryino sbohem zrežíroval Vojtěch Moravec. Namísto „stopky“ z reproduktorů v ateliéru zazněl hit Michala Davida – Nesnáším loučení – a na Sabinu se sesypali kolegové a celý štáb, zaplavili ji květinami a dárky. Není divu, že herečku velmi rychle dohnali k slzám.

„Jsem rozmazaná, plakala jsem. Je to kus života, je to velká doba, velmi jsme se tady spřátelili. Když se před pěti lety začalo natáčet, po čtrnácti dnech jsem si myslela, že víc nevydržím, že se to v životě nenatočí. Bylo to velmi náročné, pro mě asi jeden z nejtěžších projektů. Ale stálo to za to!“ řekla Laurinová kolegům. „Všichni jsme se tady naučili mnoho věcí. Děkuju za tu krásnou příležitost, kterou jsem dostala ve svém zralém životě. Děkuju moc všem, každý, kdo tady je, v podmínkách, které nejsou někdy jednoduché, dělal maximum.“

Operační stůl jako katafalk

Největší květinu dostala Sabina Laurinová od svého hereckého partnera Marka Němce, jenž hraje Davida Hofbauera a kterému už teď v ateliérech velmi chybí.

Marek Němec, Sabina Laurinová a Saša Rašilov při natáčení seriálu Sestřičky (2021)

„Máme za sebou asi 763 milostných scén, jsme vydatnější než kdejaká pornografická stránka, i když je to soft pro naše třináctileté divačky. Stran profesionality a energie je velký zážitek se Sabinou pracovat. Kromě toho je Sabina schopná snést s grácií i typicky mužské kecy. Humor, který má, je širokospektrální. Může být debilně pubertální, beďarový i sofistikovaný,“ řekl o Sabině Laurinové Marek Němec.

Sabina Laurinová v seriálu Sestřičky a Modrý kód, který Sestřičkám předcházel, dohromady strávila pět let. Seriál Modrý kód začala natáčet v létě roku 2016. Poprvé se coby vrchní sestra Mery představila divákům v březnu 2017. Od té doby nechyběla až na výjimky v žádném díle.

„Nabídku na roli Mery jsem dostala, myslím si, necelý rok před začátkem natáčení. Seriál se držel v přísné tajnosti, a tak jsem ani nemohla mít mnoho informací. Věděla jsem ale, že půjde o ojedinělý projekt z prostředí medicíny. Což skutečně byl. Byla jsem si jistá prakticky hned, že tuto hezkou nabídku přijmu,“ prozradila před časem v rozhovoru Laurinová. „Toto téma mě lákalo, i když jsem nikdy předtím v dlouhodobém seriálu nehrála. Do té doby jsem měla zkušenost s maximálně dvanáctidílnými seriály, a Modrý kód měl mít dílů osmdesát. Zdálo se mi to hodně.“

Sabina Laurinová při natáčení seriálu Sestřičky (2021)

Dílů nakonec natočila 337. „S postavou Mery jsem se rozloučila po pěti krásných letech. Její osud v seriálu se naplnil. S Mery jsem se skutečně sžila a budu na ni vzpomínat, stejně jako na spolupráci se všemi skvělými kolegy. Moc si vážím toho, že si Mery získala mnoho diváckých příznivců. Jak se říká, něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít,“ dodala.



Reakce fanoušků

Po oznámení konce Sabiny Laurinové v Sestřičkách se na sociálních sítích objevila spousta nespokojených reakcí fanoušků. Profily Sestřiček i osobní profil Sabiny Laurinové zasypali emotivními vzkazy, slovy dojetí i naštvání ze ztráty oblíbené postavy.

„Malinko nás zaskočila síla vlny nevole diváků, což svědčí o tom, že Sabina Laurinová svoji postavu skvěle zahrála, sžila se s ní. Autoři se nicméně rozhodli ztvárnit skutečnost, že i smrt k životu patří. I když to vypadá, že je všechno v pořádku, život vás může v kteroukoli chvíli zaskočit,“ sdělila ředitelka obsahu FTV Prima Lenka Hornová.