U porodu mě rozčiloval Pepův humor, říká Laurinová o Vojtkovi

„Já jsem oba porody zvládla více méně v pohodě, i když ten první byl pěkně dlouhý. Ale popravdě v určité chvíli mě přítomnost tatínka (Josef Vojtek - pozn. red.) začala rozčilovat, hlavně pak jeho humor. Na druhou stranu jsem byla ráda, že tam se mnou je a upřímně, zasloužil by si zlatou medaili, protože byl tak ‚unavený‘, že se z toho vzpamatovával tři dny,“ zavzpomínala Sabina Laurinová na den, kdy přivedla na svět Valentýnu.



Herečka zavzpomínala na pobyt v porodnici, protože byla nedávno pozvána do Thomayerovy nemocnice na slavnostní otevření čtyř zrekonstruovaných porodních pokojů.

Co na přítomnost tatínků u porodu říká primář porodnického oddělení Petr Kolek? „Já si myslím, že je to tak půl na půl. Některým tatínkům by se to mělo zakázat a jiní jsou absolutně v pohodě,“ sděluje své zkušenosti lékař.

Sabina Laurinová má k nemocničnímu prostředí blízko i díky práci. V seriálu Sestřičky a Modrý kód, který Sestřičkám předcházel, dohromady strávila pět let. Její postava vrchní sestra Mery ovšem skončila tragicky.

„Já byla v roli Mery původně porodní asistentkou, takže jsem si na začátku natáčení prošla určitým druhem školení, abych věděla alespoň základy. Díky scénáristům jsem pak v seriálu prožívala vlastně své třetí těhotenství, ale určitě si již díky svému věku odpustím těhotenství reálné. To nechám na svých dcerách a postupně se budu připravovat na roli babičky,“ prozradila herečka s úsměvem. „Ale zase tak brzo to být nemusí.“