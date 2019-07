Patrik Rytmus Vrbovský prozradil v emotivní písni jméno svého prvního syna

„Moje nejosobnější věc. Sanel. Jasmina,“ napsal Patrik Rytmus Vrbovský ke svému příspěvku na sociálních sítích, ve kterém sdílel svůj nový videoklip plný soukromých záběrů ze života s manželkou Jasminou Alagič Vrbovskou.



„Čekal jsem na tebe celý život. Když jsem poznal Jasminu, věděl jsem, že bude tvojí mámou. Stvořili jsme tě z té největší lásky. Doufám, že budeš krásný po mámě. Doufám, že budeš hrdý na to, kým jsi. Jsi náš vysněný prvorozený syn, Sanel. Buď hrdý na svou romskou a balkánskou krev. Pokud tu budeme my, nikdy nebudeš sám,“ zní v textu.

„Můj muž má na YouTube novou skladbu. A já mám v sobě milion emocí, jednu krásnější a silnější než druhou. A při tom všem (a to vám mohu odpřisáhnout, že se mi to nestává často) nedokážu najít slova, která by to popsala. Miluji naši rodinu a děkuji za vše, čím jsem požehnána. SANEL,“ napsala moderátorka v příspěvku na Instagramu.



Manželé tak přímo v názvu skladby prozradili jméno svého prvního potomka. Video se okamžitě dostalo na první příčku nejsledovanějších videí na YouTube v České republice v kategorii Trendy.

„Jméno syna bylo vybrané ještě předtím, než jsme věděli, že ho čekáme,“ řekl Rytmus v lednu na Instagramu v odpovědi na otázku fanouška, zda už s Jasminou přemýšleli nad jménem pro ještě nenarozeného syna.

O ruku požádal Patrik Vrbovský Jasminu Alagič v listopadu minulého roku v Bosně v Tuzle. „Na tento moment jsem čekal celý život a povím vám, že pokleknout před ženou svého života a požádat ji o ruku je nepopsatelně nejkrásnější pocit, jaký jsem zažil,“ vyznal se tehdy raper na sociálních sítích. Moderátorka následně v prosinci potvrdila, že je s raperem těhotná.



18. května tohoto roku se Alagič a Vrbovský vzali na přísně střeženém zámku v Pezinku. Na obřadu nechyběla rodina ani řada známých slovenských celebrit.

Moderátorka SuperStar Jasmina Alagič je Slovenka s bosensko-maďarskými kořeny. Do showbyznysu postoupila z modelingu, potažmo z finále Miss Universe Slovenska roku 2009. Vztah s Rytmusem potvrdili v květnu, dva měsíce po jeho rozchodu s Darou Rolins. S tou žil Rytmus sedm let.