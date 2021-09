Rytmus a Végh se fotili s vrahy. Mám ve vězení fanoušky, říká zápasník

Mikuláš Černák Mikuláš Černák se koncem roku 2019 přiznal k šestnácti zločinům, z toho ke čtrnácti vraždám. Mafiánský boss si už odpykával doživotní trest za šest vražd. Proces s Černákem začal v roce 1999 a patřil mezi nejostřeji sledované na Slovensku. Provázela ho přísná bezpečnostní opatření, chránění svědci například vypovídali prostřednictvím telemostu. Krajský soud obžalovaného původně odsoudil za hospodářské delikty, vydírání a vraždu polského podnikatele Gregorze Szymaneka na patnáct let. Poté, co klíčový svědek změnil výpověď, dostal Černák trest osm a půl roku za krácení cla a vydírání. V průběhu procesu se stali obětí vraždy dva svědci a jeden z obžalovaných. Po vynesení verdiktu požádal Černák o policejní ochranu. Během soudu padala jména politických špiček. Černák se měl na Silvestra v roce 1996 sejít s šéfem HZDS Vladimírem Mečiarem. O kontaktech s poslancem Pavolem Ruskem vypovídal před soudem reportér televize Markízy, kterou Rusko vlastnil. Po pěti letech ve vězení se Černák dostal podmínečně na svobodu a opustil Slovensko. Čeští policisté v roce 2003 zjistili, že se pohybuje na území Česka a je ve spojení s ruskojazyčným organizovaným zločinem. Nakonec ho zadržela zásahová jednotka během několikadenní operace Miki, která vyvrcholila u benzinové pumpy v Klíčanech u Prahy. Podle policie trval zákrok sotva dvacet sekund a zatýkaný nekladl žádný odpor. Slovensko pak na něj vydalo mezinárodní zatykač a požádalo Česko o jeho vydání. V roce 2009 soud v Prešově dal Černákovi doživotní trest. Černák už dříve prohlásil, že se stydí za svou temnou minulost a že hodlá svědčit v některých procesech. Vydal také knihu, ve které psal o uplácení policistů, prokurátorů, soudců i státních úředníků a o činnosti svého gangu, který v 90. letech údajně ovládal značnou část podsvětí na Slovensku. Uváděl rovněž, že zavlečení syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče do Rakouska v roce 1995 provedla slovenská tajná služba SIS, která si na sledování své oběti najala členy podsvětí.