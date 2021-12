Manželka je nejúspěšnější rybářka na území Evropy, říká Jakub Vágner

„Má žena je sice z Německa, ale má polské rodiče. Takže je to vlastně Polka žijící v Německu a nyní v České republice,“ upřesňuje pyšný novomanžel Jakub Vágner v Show Jana Krause.

A protože je Jakub opravdu zanícený rybář, také svoji ženu poznal „na rybách“. „Znali jsme se dlouho, potkávali jsme se na rybářských výstavách po celé Evropě. To je taková akce, kde se sejde asi padesát tisíc lidí, z toho je čtyřicet devět tisíc a více chlapů a Claudia tam byla jediná ženská. Takže si dokážete představit, jak to vypadá,“ popisuje.

„Když se mě kamarád na jedné z těch akcí zeptal, jestli se mi Claudia líbí, tak jsem řekl, že je sice krásná, ale domů bych ji nikdy nechtěl,“ vzpomíná Vágner.

„Padesát tisíc úchyláků tam na ni kouká. A podívejte, jak jsem dopadnul,“ směje se, ale jedním dechem dodává, že člověk, který je tak silně fixován na ryby jako on, si zkrátka jinde partnerku najít nemůže.

„Vždycky jsem ve vztahu říkal, že ryby jsou na prvním místě, a vždycky ta partnerka říkala: jasně, já to chápu. Jenže ony si rybaření představovaly tak, že půjdeme někam k rybníku, tam si lehneme na deku, budeme tam dvě hodiny a pak půjdeme domů. Jenže to je taky bahno, déšť, hromy, blesky, všude sliz, džungle, komáři. A to se nesetkalo s porozuměním,“ vysvětluje Vágner.

Na ryby prý chodí rád i sám, ale čím je starší, tím víc oceňuje i nějakého parťáka. „U rybaření moc nemluvím, takže nepokecáme. Kdokoliv se mě na něco ptá, tak to beru jako rušivý element, protože se potřebuju soustředit. A pokud je tam žena, tak se dost často stále na něco ptá,“ přibližuje, jaké to je, jít s ním na ryby.

Jeho žena je však prý moc šikovná a možná ještě lepší rybářka než on sám. „Zaměřuje se na lov kaprů, a ač je to žena, je mezi rybáři velice úspěšná. Má žena je nejúspěšnější rybářka na území Evropy. Chytá kapry po celé Evropě, třeba i třicetikilové. A přesně ví, jak je chytat mezi všemi ostatními rybami. To ji proslavilo, protože kaprařů je zdánlivě nejvíc,“ dodává.

Claudia Darga a Jakub Vágner se vzali v Praze 20. listopadu 2021.

S půvabnou tmavovláskou, která závodně loví kapry, chodí Jakub Vágner od loňského roku. První společnou fotkou se na svém Instagramu pochlubil v polovině prosince. Předtím žil dva roky s modelkou Eliškou Bučkovou.

Jakub Vágner je držitelem několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb. Proslul i v zahraničí, a to především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí National Geographic Channel. Je také finalistou desátého ročníku soutěže StarDance, kde skončil na třetím místě.