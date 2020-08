Ryan Reynolds se omluvil, že měl svatbu na bývalé otrokářské plantáži

„Bude nám to pořád líto. Nedá se s tím smířit. Tenkrát jsme viděli jen místo pro svatbu na Pinterestu. Až pak jsme viděli, že to bylo místo vybudované na hrozné tragédii. Před pár lety jsme se znovu vzali doma, ale stud funguje různě. Obrovský přešlap jako tento může způsobit, že to buď vypustíte z hlavy, nebo vás přinutí k akci. To ovšem neznamená, že se průšvih už nebude opakovat. Ale přehodnocování a náročné celoživotní sociální podmiňování je práce bez konce,“ prohlásil Ryan Reynolds v rozhovoru pro magazín Fast Company.

Herec a jeho manželka, s níž má dcery James (5), Inez (3) a Betty (1), se v červnu po smrti George Floyda přidali k řadě celebrit protestujícím proti rasismu. Asociaci na podporu barevných lidí darovali 200 tisíc dolarů. V prohlášení také uvedli, že se vzdělávají, aby lépe pomáhali lidem utiskovaným a diskriminovaným kvůli jejich rase.

„Ale hlavně chceme využít naše privilegia a pozici, abychom byli spojencem. A chtěli bychom hrát roli při zmírňování bolesti mnoha lidí, kteří cítí, že tento velký experiment selhal. Stydíme se, že jsme v minulosti byli neinformovaní o tom, jak hluboce zakořeněný systémový rasismus je,“ uvedl herecký pár.

Ryan Reynolds a Blake Lively se vzali v září 2012. Bylo to téměř dva roky poté, co se herec rozešel s první manželkou Scarlett Johanssonovou, se kterou byl ženatý v letech 2008 až 2011.