Hollywood obsazuje gaye kvůli politické korektnosti, míní Rupert Everett

„Očekával jsem, že se stanu velkou světovou hvězdou. Nikdy jsem nemířil nízko. Chtěl jsem být příštím Tomem Cruisem, vzpomíná Rupert Everett pro britský Event Magazine.

Na první pohled měl herec vše, co se od hvězdy očekává. Vypadal dobře, měl herecký talent, dobré kontakty a luxusní život v Los Angeles, kde byl často vídám v blízkosti své přítelkyně, zpěvačky Madonny. Zahrál si v mnoha známých snímcích po boku největších filmových hvězd. Přání o závratné kariéře a mnoha oceněních se mu však nesplnilo.

„Někdy je mi z toho opravdu úzko a mám chvilky, kdy opravdu lituji toho, jakým směrem se má kariéra nakonec ubírala. Je mi šedesát a v dnešním světě je stále těžší v tomto věku získat zajímavé kvalitní role. Nevzdávám to však,“ přiznává herec, který nyní žije se svou matkou daleko od Los Angeles, v hrabství Wiltshire v jihozápadní Anglii.

„Zpětně musím uznat, že pro kariéru světové hvězdy jsem se nejspíše nenarodil. Součástí tohoto byznysu je totiž mimo jiné například účast v mnoha talk show. Nezvládal jsem to. Byl jsem příliš stydlivý a když došlo na věc, byl ze mě uzlíček nervů. Pozornost paparazzi fotografů jsem si na druhé straně opravdu užíval,“ vzpomíná Everett.

Rupert Everett a Julia Robertsová ve filmu Svatba mého nejlepšího přítele (1997)

Zásadním problémem však byly podle herce předsudky vůči homosexuálům. Sám se netají tím, že ho přitahují muži. „Mezi nejúspěšnějšími světovými hvězdami v té době nebyl žádný gay. Nechtěl jsem popírat sám sebe. Miluji gay komunitu a jsem rád její součástí. Nedokázal jsem si představit, že budu chodit večer do klubů a předstírat, že jsem někým, kým nejsem. Dostal jsem v té době spoustu filmových příležitostí. Podruhé mě však producenti již neoslovili. Můžu si to samozřejmě vykládat i tak, že jsem zkrátka na plátně nepodal vyhovující herecký výkon,“ říká.



„Showbyznys možná vypadá zvenku přátelsky. Ale realita taková opravdu není. I v dnešní době to není ideální. Hollywood musí obsazovat gaye kvůli politické korektnosti. A jen do rolí, kde ztvárňují homosexuály. To není úplně v pořádku,“ míní Rupert Everett.

V soukromém životě by se herec prý nejraději zbavil telefonu a e-mailu. „Sociální sítě jsou podle mě nejdestruktivnějším výmyslem lidstva v posledních padesáti letech,“ dodává.

